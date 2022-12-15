Белорусских детей в школах хотят лишить завтраков 1 15.12.2022, 10:22

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Минобразования запустило странный эксперимент.

В Министерстве образования «придумали», как решить проблему с тем, что дети в школах слабо едят столовскую еду. Кроме «оптимизации» меню под вкусы школьников, решили применить и более радикальный метод — перестать кормить детей завтраками, чтобы к обеду они были более голодными и лучше съедали то, что им дают. Чтобы проверить, будет ли это работать, Минобразования запустило пилотный проект, сообщили в новостях на СТВ.

Цель проекта — изучить вкусовые предпочтения школьников и оптимизировать организацию питания. В проекте участвуют 20 школ в разных регионах Беларуси. Например, в Могилевской области — три школы, в том числе школа № 45 Могилева, крупнейшая в регионе.

— Приходя из дома в школу, ребенок уже позавтракал. Если он начинает питаться после первого и сразу после второго урока, желание покушать у него невелико. Совсем другое дело — питаться после третьего, четвертого урока, — говорит Владимир Матиевский, директор школы № 45. — Поэтому Министерство образования пошло на вариант провести пилотный проект с целью перейти от завтрака к обеду, которые более полноценные. И по финансовым вопросам, и по натуральным нормам более весомые.

Таким образом, поясняет канал, Минобр хочет убить двух зайцев — чтобы и дети ели с аппетитом, и отходов было меньше, а средства бюджета и родителей тратились рациональнее.

Также в рамках эксперимента в школах будут проводить анкетирование. Детей спросят о том, какие блюда из предлагаемых в столовой им нравятся, а какие — нет. В могилевской школе, где побывала корреспондент, заниматься этим будут сами дети — они ежедневно будут в специальной группе анонимно опрашивать других учеников о том, что им понравилось в столовой и что бы они хотели съесть завтра.

Кормить детей по-новому начнут после новогодних каникул, когда специалисты разработают измененное меню.

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