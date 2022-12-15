ВСУ выбили войска РФ из двух кварталов Бахмута
- 15.12.2022, 10:28
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Оккупантов заставила бежать бойцы 46-й бригады.
Во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.
Об этом сообщает телеканал «Київ».
«Президент Зеленский отметил 46-ю бригаду, это моя бригада, где я прохожу службу. Мы вчера контратаковали позиции врага и выбили его из нескольких кварталов Бахмута. Теперь его там нет», - рассказал военнослужащий ВСУ Александр Погребиский.
По словам военного, буквально еще два дня назад оккупанты заняли эти позиции.
«Нам была поставлена задача выбить врага с этих позиций, задача была выполнена десантно-штурмовыми войсками», - добавил он.