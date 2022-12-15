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ВСУ выбили войска РФ из двух кварталов Бахмута

  • 15.12.2022, 10:28
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ВСУ выбили войска РФ из двух кварталов Бахмута

Оккупантов заставила бежать бойцы 46-й бригады.

Во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.

Об этом сообщает телеканал «Київ».

«Президент Зеленский отметил 46-ю бригаду, это моя бригада, где я прохожу службу. Мы вчера контратаковали позиции врага и выбили его из нескольких кварталов Бахмута. Теперь его там нет», - рассказал военнослужащий ВСУ Александр Погребиский.

По словам военного, буквально еще два дня назад оккупанты заняли эти позиции.

«Нам была поставлена задача выбить врага с этих позиций, задача была выполнена десантно-штурмовыми войсками», - добавил он.

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