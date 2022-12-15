Соловьев рассказал, что произошло с Гиркиным на фронте: разразился скандал 7 15.12.2022, 10:29

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Экс-главарь боевиков «ДНР» жестко ответил пропагандисту.

В России разразился публичный скандал между пропагандистом Владимиром Соловьевым и полевым командиром «ДНР» Игорем Гиркиным.

Перепалка возникла после заявлений в прямом эфире Соловьева о «подвигах» Гиркина на фронте. Пропагандист посоветовал Гиркину записаться к «вагнеровцам» и припомнил его побег из Славянска в 2014 году.

«Поехал повоевать, об…ся и вернулся. Если ты реально хотел воевать, иди к «вагнерам». С таким пафосом уехал, выясняется, что на передовую не пустили. К «вагнерам» бы записался, показал, чего реально стоишь. И теперь стратег хренов Славянск про…л, откатился в Донецк, где его чуть не убили, бежал и оттуда... Поэтому сиди и не позорься, спокойно встреть старость. Ты об…ся. Ты отправился на фронт и вернулся, не оказавшись там», - заявил Соловьев.

Гиркин в ответ назвал того «резиновым изделием №2» и вызвал на публичные дебаты, написав длинный пост с ответными претензиями.

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