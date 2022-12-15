Грибное предприятие в Барановичах приостановило работу цеха 3 15.12.2022, 10:40

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Производитель шампиньонов остался без торфа.

Сегодня КФХ «Грибная страна», одно из крупнейших производителей шампиньонов в Беларуси. Но работу одного из цехов пришлось остановить. И вот почему.

Из-за отсутствия свежевыкопанного торфа пришлось остановить работу линии по производству покровной почвы для выращивания шампиньонов, пишет intex-press.by.

Как поясняют на предприятии, до недавнего времени отечественные производители закупали ее за границей. В 2018 году КФХ «Грибная страна» запустила цех по производству покровной почвы и последние четыре года обеспечивала ею и себя, и белорусских грибоводов.

Когда открывали цех, то делали расчет на то, что рядом с Барановичами ряд торфопредприятий, которые смогут поставлять сырье. Но около месяца назад поставки торфа приостановили.

В ГПО «Белтопгаз» поясняют: в приоритете у торфобрикетных заводов выпуск не почвы, а брикетов, спрос на которые возрос у предприятий и населения. «Грибной стране» предложили сырье с торфобрикетного завода «Гатча-Осовский» в Жабинковском районе. Насколько оно пригодно по качеству, будет понятно только в январе.

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