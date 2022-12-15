В Кадиевке прогремел мощный взрыв в казарме с россиянами 15.12.2022, 10:49

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иллюстрационное фото

ВСУ ликвидировали личный состав оккупантов на Луганщине.

В временно оккупированной Кадиевке Луганской области слышали мощный взрыв. Как стало известно, он раздался в казарме с личным составом россиян.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

«За последнюю неделю, как минимум, как раз на оккупированной территории Луганской области «бавовна» происходит почти через день. Это или казармы, в основном. Или склады с боекомплектами. В данном случае (в Кадиевке - ред.) это как раз расположение личного состава» , - рассказал Гайдай.

Сегодня ночью в сети появилась информация о мощном взрыве в оккупированной Кадиевке. Первоначально сообщалось об уничтожении состава БК противника и его детонации. Впрочем, впоследствии стало известно, что взрыв произошел в казарме, где находились российские оккупационные войска.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в штабе «вагнеровцев» в оккупированной Луганской области.

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