В Кадиевке прогремел мощный взрыв в казарме с россиянами
- 15.12.2022, 10:49
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ВСУ ликвидировали личный состав оккупантов на Луганщине.
В временно оккупированной Кадиевке Луганской области слышали мощный взрыв. Как стало известно, он раздался в казарме с личным составом россиян.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
«За последнюю неделю, как минимум, как раз на оккупированной территории Луганской области «бавовна» происходит почти через день. Это или казармы, в основном. Или склады с боекомплектами. В данном случае (в Кадиевке - ред.) это как раз расположение личного состава» , - рассказал Гайдай.
Сегодня ночью в сети появилась информация о мощном взрыве в оккупированной Кадиевке. Первоначально сообщалось об уничтожении состава БК противника и его детонации. Впрочем, впоследствии стало известно, что взрыв произошел в казарме, где находились российские оккупационные войска.
Напомним, ранее сообщалось о пожаре в штабе «вагнеровцев» в оккупированной Луганской области.