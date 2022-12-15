«В Кремле были в шоке» 15.12.2022, 10:57

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Шесть источников в правительстве РФ рассказали, почему Путин впервые отменил большую пресс-конференцию.

Решение отменить большую пресс-конференцию, которая проходила ежегодно последние 10 лет, президент Владимир Путин принял лично и в последнюю минуту после того, как спецслужбы не смогли ему гарантировать, что пресекут попытки новых диверсий Украины на российской территории, рассказали The Moscow Times шесть источников, близких к Кремлю и правительству.

Еще в середине осени в Кремле были уверены, что Путин как обычно предстанет перед гражданами. Правительство и администрация президента работали по традиционной схеме — в ведомствах запрашивали актуальный материал, кропотливо готовили справки, а референтуре была поставлена задача работать над тезисами, которые ложатся на стол президенту, сообщили The Moscow Times сотрудник правительства России и сотрудник Кремля.

Получить подтверждение этой информации удалось еще у нескольких служащих правительства и администрации президента, которые в связи со своими должностными обязанностями знают об этой работе. Все собеседники являются действующими служащими, в их обязанности не входит общение с прессой, в связи с чем они согласились говорить лишь на условиях анонимности.

«Да, между собой иной раз обсуждали, что ситуация «за лентой» складывается не самым благоприятным образом. Но все кивали головой — начальник — скала, справится. Отменять он принципиально не захочет, а его умение и опыт работать «в большом жанре» (так чиновники на жаргоне называют формат послания, прямой линии, пресс-конференции) позволит повернуть ситуацию в пользу себя — ведь сегодня Россия действительно осажденная крепость, а Путин — ее комендант».

«В Кремле были в шоке»

В начале декабря все же стало окончательно понятно, что ситуация для «больших форматов» — и для итоговой пресс-конференции, и для послания — складывается крайне неблагоприятно.

Сдача Херсона, атака морскими беспилотниками базы ВМФ в аннексированном Севастополе, взрыв на Крымском мосту, объявление мобилизации, операции украинских военных на территории России, включая удары по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской области, — выбили из рук Владимира Путина все козыри, с которыми он собирался выйти к публике.

«О том, что ситуация складывается неблагоприятно, на совещаниях говорили давно, но вердиктов не выносили. В ноябре же прямо на совещаниях в администрации аккуратно, но начали сигнализировать начальству о серьезных информационных рисках в связи с подготовкой пресс-конференции», — говорит один из источников The Moscow Times.

Другой чиновник рассказал, что после ударов украинских военных по аэродромам базирования стратегической авиации «в Кремле были в шоке».

«Вопрос диверсий подробно обсуждали на совещаниях с силовиками. Они клянутся, что подобного больше не произойдет. Но дать 100% гарантию, что что-то подобное не произойдет перед пресс-конференцией никто не может. Ясно, что противник будет стремиться. Президент в курсе и это был сильный аргумент против пресс-конференции», — сообщил чиновник.

Отсутствие позитивных новостей с фронта заставило Владимира Путина существенно снизить частоту своих мероприятий, связанных с военной кампанией. Такую рекомендацию ему подготовили в политическом блоке Кремля, который возглавляет Сергей Кириенко.

«О сдаче Херсона начальник молчит уже больше месяца. Любое высказывание об отступлении мгновенно повышает антирейтинг, поэтому лишний раз — ни-ни. Отдуваются другие», — сказал собеседник The Moscow Times, чиновник Кремля.

Инкубатор хороших новостей

Оказавшись в сложной ситуации, политический блок во всю старается включить свой «инкубатор хороших новостей» — технологию, которую обычно используют во время выборов. Из Кремля руководству регионов, главам крупных корпораций поступили административные разнарядки об «информационном обмене» — сборе любых мало-мальски значимых позитивных информационных поводах. Получение таких писем The Moscow Times подтвердили в нескольких компаниях, представляющих энергетическую, транспортную и коммуникационную сферы.

Когда социальное самочувствие россиян снижается, растет тревожность и уже накопилась усталость от затянувшейся войны, президент должен четко ассоциироваться у граждан с чем-то позитивным, быть таким «глашатаем хороших новостей», поясняют логику два несвязанных друг с другом чиновника.

Они обращают внимание на то, что Владимир Путин стал чаще участвовать в публичных форматах, которыми давно пренебрегал. А теперь в его публичном графике наряду с заседания Совбеза и международными звонками появились такие мероприятия, как торжественное открытие центра по воспроизводству индейки и социальных объектов, поздравление с юбилеем госкорпораций Росатом и Ростех, открытие отремонтированной автодороги.

Правда, все эти усилия не заметного эффекта не дали. Проведенные ФСО по заказу Кремля непубличные опросы показали, что за мирные переговоры с Украиной выступают 55% россиян, за продолжение войны — 25%. Причем резкое ухудшение отношения к войне произошло именно после «частичной мобилизации» в сентябре, писала «Медуза».

Все собеседники The Moscow Times признают, что как ни крути, главной темой итоговой пресс-конференции должна была стать военная операция в Украине. «Остальные темы сейчас не так интересны и ярки», — признал чиновник Кремля.

Пытаться проводить ее в традиционном формате, когда проблемы ЖКХ и частные неурядицы звучат в эфире вперемешку с вопросами о личной жизни Путина, внутренней и внешней политике, не имело никакого смысла, подтверждает другой чиновник.

«Половина вопросов была бы из серии: А вот у меня брата мобилизовали и выдали каску 1942 года, а берцы пришлось на свои покупать. Владимир Владимирович, разберитесь!». Другая половина вопросов была бы еще более неуместной и непотребной», — отметил он.

Стратегический тупик

Политический смысл в этой ситуации имело бы собрать всех военкоров и провести с ними осмысленный и соответствующий моменту разговор с президентом, сказал The Moscow Times бывший сотрудник политического блока Кремля. Однако к такому разговору, по его словам, в Кремле пока не готовы.

Проблема заключается в том, что у самого президента и его команды на сегодняшний день нет ответов на многие вопросы, сказал The Moscow Times высокопоставленный сотрудник крупной корпорации, принимающий участие в мозговых штурмах вместе с чиновниками российского правительства.

«А о чем говорить? Вопросов всё больше, а ответов все меньше! Причем, у самих участников процесса принятия решений», — отмечает он.

В таких условиях исполнить роль «глашатая хороших новостей» на итоговой пресс-конференции Путину было бы просто невозможно, признали в разговоре с The Moscow Times несколько чиновников Кремля, правительства и высокопоставленные сотрудники государственных компаний.

Именно поэтому в Кремле было принято тактически верное решение — лучше лишний раз не появиться и собрать негатив из-за отмены пресс-конференции, чем демонстрировать полную утрату инициативы и отсутствие стратегии считает политический консультант Аббас Галлямов.

«Это решение свидетельствует о стратегическом тупике, в который зашел Кремль», — считает эксперт.

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