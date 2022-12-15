США планируют передать Украине комплекты «умных бомб» 15.12.2022, 11:05

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Это позволит с высокой степенью точности поражать российские позиции.

Администрация президента США планирует передать Украине передовое электронное оборудование, способное превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам высокопоставленных американских чиновников, знакомых с этим вопросом, украинские военные могут с помощью «умных бомб» с высокой степенью точности поражать российские военные позиции, говорится в материале.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающий простые свободнопадающие бомбы в всепогодные корректированные («умные») боеприпасы.

Комплекты включают устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к разным видам оружия и самолетов, образуя общие боеприпасы прямой атаки (Joint Direct Attack Munition). Военные США использовали эту технологию для бомб весом до 907 кг, обычно применяя ее к бомбардировщикам и истребителям.

В публикации отмечается, что еще неизвестно, одобрили ли президент США Джо Байден или кто-нибудь из его главных советников по национальной безопасности предложенную передачу JDAM Украине.

«Поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить вторгшиеся российские силы, предоставив новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы», - пишет газета.

На сегодняшний день США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму около 20 миллиардов долларов с начала российского полномасштабного вторжения.

В начале этой недели советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация сосредоточена на том, чтобы «притупить любые попытки России» получить преимущество в войне и предположил, что Штаты вскоре объявят о новых поставках оружия.

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