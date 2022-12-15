«Запорожский левый хук»: мировые СМИ пишут о новом большом контрнаступлении ВСУ 15.12.2022, 11:12

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Фото: Reuters

Что сейчас происходит вокруг Мелитополя.

Освобождение Мелитополя может быть фокусом следующего крупного наступления ВСУ в Запорожской области, которое в случае успеха дало бы украинской армии потенциальную возможность вытеснить войска РФ с юга Украины в Крым.

Такие перспективы гипотетического нового контрнаступления ВСУ мировая пресса обсуждает на фоне участившихся ударов украинских сил по базам и скоплениям сил россиян в районе Мелитополя.

НВ собрал главное, что известно о возможных перспективах и целях наступления ВСУ в Запорожской области.

Как Мелитополь оказался стратегическим узлом юга Украины в ходе войны

Мелитополь, где до февральского вторжения проживали около 150 тыс. человек — один из первых городов, которые российские войска захватили в начале большой войны. Для РФ он стал частью т.н. «сухопутного моста» вдоль Азовского моря в оккупированный Крым. Город расположен на пересечении двух ключевых автомагистралей и не менее важной железнодорожной нити, которые связывают Россию с полуостровом и другими оккупированными территориями на юге Украины.

Если бы ВСУ удалось освободить Мелитополь и вернуть под свой контроль важнейшие транспортные узлы города, это значительно усложнило бы обеспечение российских войск на юге Украины и возможности подкрепления их подразделений. Однако отвоевать Мелитополь — непростая задача для украинских сил, напоминает New York Times: ближайшая территория, которую контролируют ВСУ, находится примерно в 65 км к северу от города.

Однако подготовительные действия украинской армии последних недель свидетельствуют о том, что именно в Запорожской области, включая Мелитополь, может развернуться следующее крупное наступление ВСУ.

Используя тактику высокоточных ракетных ударов большой дальности, диверсионные операции и точечные покушения, «Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе и вокруг него», пишет NYT. Журналисты издания полагают, что этот шаг может быть преддверием следующей крупной фазы войны — нового контрнаступления Украины с целью вытеснить российские войска с юга страны.

На этом пути освобождение Мелитополя могло бы помочь украинским силам вернуть не только Запорожскую область, но и остальную часть соседней Херсонской. А еще — дало бы ВСУ потенциальную возможность вытеснить российские войска в Крым.

«Бавовна» для оккупантов и подрыв важнейшего моста: новые знаковые операции ВСУ в Запорожской области

12 декабря стало известно о том, что в районе Мелитополя был разрушен важнейший мост через реку Молочная, соединявший город с селом Константиновка и далее, по трассе М14, — с Мариуполем. На кадрах, обнародованных после подрыва моста, видно, что из-за разрушения опор провалились как минимум два его пролета, в результате чего передвижение по ним техники стало практически невозможным. Официально ВСУ инцидент не комментировали, подрыв предположительно осуществили украинские партизаны.

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, именно через эту переправу оккупанты перемещали военную технику с восточного направления и особенно активно использовали ее после повреждения Крымского моста. «Идет изоляция театра боя. Теперь у них будут проблемы с логистикой», — прокомментировал удар по мосту советник ОП Алексей Арестович.

Этот акт саботажа стал очередным эпизодом в череде ударов ВСУ и атак проукраинских сил на оккупированных территориях — включая удары по российским командным центрам, складам боеприпасов и путям снабжения в Мелитополе.

«Неясно, были ли удары задуманы как прелюдия к наступлению или же как отвлекающий маневр, пока украинские силы готовятся атаковать россиян с другого направления, — пишет NYT. — Но военные аналитики описывают их [удары] как значимые и говорят, что они соответствуют схеме использования Украиной высокоточных ракет для поражения российских логистических объектов».

Только за последнюю неделю, по данным Федорова, в районе Мелитополя было уничтожено более 10 мест концентрации российских военных. А неделей ранее таких целей было порядка 20.

Так, в течение выходных 10−11 декабря целями атак стали несколько важных баз россиян в городе. Среди них — Мелитопольская христианская церковь, которую, по словам Ивана Федорова, оккупанты превратили в «логово для своих сборищ». «Бавовна» прогремела и в ресторане мелитопольской базы отдыха (отеля) Привал охотника, где также собирались оккупационные силы. По словам Арестовича, среди погибших в результате удара по этому отелю было немало «кадыровцев». Федоров же заявил, что жертвами серии ударов по этим российским базам стали не менее 200 оккупантов. Среди них могли быть представители спецподразделения ФСБ, отвечавшего за ведение баз данных на оккупированной территории. «Это были программисты, которые подавали информацию для дальнейшего террора нашего гражданского населения», — пояснил Федоров.

11 декабря также стало известно об удачной спецоперации по ликвидации вражеской базы на территории ООО Политехника в селе Пологи Запорожской области. А 12 декабря в селе Майское Мелитопольського района раздались взрывы в местной школе, где на момент «прилета» находились около 150 российских военных РФ.

Кроме того, Федоров сообщил об уничтожении личного состава россиян на блокпосту в Новобогдановке (около 20 км от Мелитополя в сторону Запорожья), где расположен важный для логистики армии РФ железнодорожный узел. Также была уничтожена радиолокационная база россиян, которая находится в километре от Мелитополя возле села Семеновка. «Эта радиолокационная база служила помощью и для организации [российской] ПВО, и для навигации воздушных судов [РФ]», — пояснил мэр Мелитополя.

«Безопасного места у российских военных больше на территории Мелитополя нет, это точно», — заключил Иван Федоров.

Уже знакомая тактика ударов ВСУ по важнейшим тыловым объектам врага — не единственный признак активности украинских сил в Запорожской области.

Военный обозреватель Forbes Дэвид Акс обращает внимание на артиллерийские дуэли ВСУ с оккупантами в районе Гуляйполя и Пологов в Запорожской области, примерно в 100 км к северо-востоку от Мелитополя. Хотя контрбатарейные бои — не редкость в войне РФ против Украины, Акс полагает, что несколько дней назад, 9 декабря, такая дуэль была попыткой россиян отреагировать на стягивание механизированных сил ВСУ в районе Гуляйполя.

«Если это действительно так, то может быть признаком того, что четвертое контрнаступление Украины [после освобождения севера Украины, Харьковской области и части Херсонской] может быть неизбежным вопреки приходу зимы, — пишет обозреватель Forbes. — Эта широко ожидаемая атака — «запорожский левый хук» — могла бы быть направлена на освобождение большей части юга Украины и продвижение украинских войск к узкому перешейку, соединяющему материковую Украину с Крымским полуостровом, который российские войска захватили в 2014 году».

Акс напоминает, что до недавнего времени силы ВСУ и россиян на линии Пологи — Гуляйполе были относительно невелики. С российской стороны — 291-й гвардейский мотострелковый полк, численность которого на бумаге составляет несколько тысяч солдат и десятки единиц бронетехники. С украинской стороны — 106-я бригада территориальной обороны и 19-й отдельный стрелковый батальон.

Пока неясно, какие украинские механизированные силы могли двинуться в район Гуляйполе для возможного дальнейшего наступления по направлению к Мелитополю, отмечает обозреватель Forbes. Однако если верить российским источникам и 9 декабря артиллерия оккупантов действтельно попыталасть остановить стягивание таких сил ВСУ (на что ВСУ ответили собственными артударами), это может свидетельствовать о стремлении Украины собрать достаточное количество сил для такого рывка.

Наступление на Мелитополь потребовало бы действительно солидных сил. В предыдущих контрнаступлениях Украины — в частности в Харьковской и Херсонской областях — участвовали не менее полудюжины «тяжелых» механизированных бригад, констатирует Дэвид Акс.

«Чтобы освободить Мелитополь, затем повернуть направо [относительно направления движения войск ВСУ с севера] и освободить юг Херсонской области на левом берегу Днепра, украинским войскам нужно было бы продвинуться на 300 км и разбить дюжину или более российских бригад и полков», — очерчивает непростую задачу обозреватель Forbes.

Однако, отмечает он, ВСУ уже постарались зафиксировать некоторые из этих российских подразделений — сначала выдвинувшись на правый берег Днепра, а затем высадив силы специальных операций на Кинбурнской косе. Соответственно, теперь эти войска оккупантов монут не рискнуть выдвижением ради реакции на возможное украинское контрнаступление к северо-востоку от Мелитополя. Однако рано или поздно они все окажутся на пути такого наступления, констатирует Акс.

С другой стороны, писал автор Forbes еще в середине ноября, если Украине удастся совершить «успешный левый хук» — прорвать российскую оборону в Запорожской области, затем повернуть и продолжить наступление вдоль левого берега Днепра до устья реки — это вынудило бы россиян покинуть всю южную Украину, кроме Крыма. «Не будет преувеличением сказать, что «левый хук» позволит украинцам прорваться в Крым и начать обращать вспять восьмилетнюю российскую экспансию», — заключает обозреватель Forbes.

Как комментируют возможное новое контрнаступление ВСУ на юге украинские эксперты

В Украине активизацию ударов ВСУ и действий партизан в районе Мелитополя и в Запорожской области в целом комментируют более осторожно.

Военный обозреватель Денис Попович полагает, что рассчитывать на очередной «жест доброй воли» со стороны оккупантов на побережье Азовского моря не приходится.

Он напомнил, что в Запорожской области они уже пытаются создать оборонительные линии. «Они видят в этом прямую угрозу для так называемого Крымского моста, что тогда получим возможность его обстреливать и таким образом уничтожить связь — не только сухопутный коридор в Крым, но и этот мост. Поэтому у них такая задача. И я не думаю, что там будет «жест доброй воли». Или если он даже будет, то под серьезным давлением ВСУ», — добавил Попович.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев подтвердил в эфире Радио НВ, что точечные удары по скоплениям живой силы и техники оккупационных войск в районе Мелитополя можно назвать «показательным моментом». «Для понимания ситуации: это так называемый каскадный характер планирования операции, первый этап которого — нанесение огневого поражения по местам накопления тяжелой бронетехники, складам с БК и местам расквартирования оккупационной армии», — отметил Снегирев.

Он также констатировал, что можно «давать осторожные прогнозы по началу деоккупации Запорожской области» и в этом контексте назвал Мелитополь «ключевым логистическим хабом». Снегирев полагает, что контроль над этим городом открыл бы ВСУ возможность выйти на админграницы южных областей Украины и поставил бы под угрозу «основное так называемое достижение войск РФ — сухопутный коридор с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей в Крым».

«Таким образом мы разрезаем, расчленяем оккупационную группировку, которая сосредоточена на временно оккупированных территориях Донецкой области и АР Крым плюс левобережья Херсонской области», — пояснил эксперт.

Олег Жданов, полковник запаса ВСУ и известный военный эксперт, в интервью Радио НВ ответил на вопрос о том, можно ли считать подготовкой к наступлению ВСУ удары по ключевым базам и мосту в Мелитополе. Он напомнил, что аналогично украинская армия ранее поразила Антоновский мост и мостом на Каховской ГЭС перед освобождением Херсона.

«Я бы не сказал, что это подготовка к наступлению. Это, можно сказать, гибридное наступление, аналогичный вариант которого мы осуществляли на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, — отметил Жданов. — Мы не шли в лобовую атаку, а просто планомерно «выносили» составы и логистику этой группировки российских войск на правом берегу».

В результате россияне были вынуждены принять решение, констатирует эксперт: либо погибнуть под огнем ВСУ, либо уйти с правого берега, что они и сделали. «А потом уже мы вдогонку выбивали последние части русских войск. Здесь [в Запорожской области], на мой взгляд, делается то же самое. В районе Волновахи мы контролируем железную дорогу, в районе Мелитополя пытаемся контролировать автомобильные пути», — пояснил он.

Поэтому группировка российских войск, которая находится на запорожском и частично на херсонском направлениях (между Васильевкой и Новой Каховкой, Энергодаром) «остается без обеспечения, без снабжения необходимыми материалами и ресурсами». «Мелитополь же был основной базой, где накапливались и горюче-смазочные материалы, и боеприпасы, продовольствие, и личный состав. Оттуда снабжалась вся эта группировка российских войск», — резюмировал Жданов.

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