Бойцы SIGNUM «покрошили» из миномета целое подразделение «Вагнера» под Бахмутом 15.12.2022, 11:20

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Около десятка наемников полегли от ударов ВСУ.

В сети появилось видео удара ВСУ по позициям наемников ЧВК «Вагнера» под Бахмутом на Донетчине.

Информация обнародована в Twitter подразделения SIGNUM.

В течение короткого видео украинские военные показывают три основных этапа удара: подготовка, выстрел, фиксирование последствий. В спецоперации задействованы четыре человека: оператор дрона, два стрелка и человек с камерой.

В начале записи – бойцы рядом с гранатометом МК-19. Недалеко от них – оператор дрона Mavic-3, который следит за противником.

Слышен короткий диалог: «Ближе?», «Корректуру не вносим?», «Правее сделал?» – идет подготовка к удару.

Производится несколько выстрелов. Следует отметить, что гранатомет стреляет чуть слышно.

Следующие несколько кадров – последствия удару по врагу:

удар по тайнику подразделения РФ. Правее виден вражеский солдат, пытающийся отползти в сторону;

Удар по укрытию наемников ЧВК «Вагнер»

вслед за первым ударом, наносится еще 2;

Когда бойцы ВСУ видят удачные попадания, то радуются и продолжают буть в пристрелянное место.

Видно, как три русских вояки бросились наутек.

Один отстал и его догоняет снаряд. При этом заметно, как двое солдат даже не пытаются помочь раненому – бегут мимо и прочь.

Последний кадр видео – 7 точек, по которым успешно отработал миномет подразделения SIGNUM. В каждой точке – от 1 до 3-4 единиц живой силы армии РФ.

Из видео понятно, как работают украинские бойцы. Благодаря оптике дрона они ясно видят цель – различают фигуру противника за несколько сот метров.

При этом следует учесть, что дальность выстрела гранатомета МК-19 – около 2 км. То есть, благодаря использованию оптики беспилотника, бойцы ВСУ поражают пехоту армии РФ, находясь довольно далеко от позиций врага.

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