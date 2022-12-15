Бойцы SIGNUM «покрошили» из миномета целое подразделение «Вагнера» под Бахмутом
- 15.12.2022, 11:20
- 2,046
Около десятка наемников полегли от ударов ВСУ.
В сети появилось видео удара ВСУ по позициям наемников ЧВК «Вагнера» под Бахмутом на Донетчине.
Информация обнародована в Twitter подразделения SIGNUM.
В течение короткого видео украинские военные показывают три основных этапа удара: подготовка, выстрел, фиксирование последствий. В спецоперации задействованы четыре человека: оператор дрона, два стрелка и человек с камерой.
В начале записи – бойцы рядом с гранатометом МК-19. Недалеко от них – оператор дрона Mavic-3, который следит за противником.
Слышен короткий диалог: «Ближе?», «Корректуру не вносим?», «Правее сделал?» – идет подготовка к удару.
Производится несколько выстрелов. Следует отметить, что гранатомет стреляет чуть слышно.
Следующие несколько кадров – последствия удару по врагу:
удар по тайнику подразделения РФ. Правее виден вражеский солдат, пытающийся отползти в сторону;
Удар по укрытию наемников ЧВК «Вагнер»
вслед за первым ударом, наносится еще 2;
Когда бойцы ВСУ видят удачные попадания, то радуются и продолжают буть в пристрелянное место.
Видно, как три русских вояки бросились наутек.
Один отстал и его догоняет снаряд. При этом заметно, как двое солдат даже не пытаются помочь раненому – бегут мимо и прочь.
Последний кадр видео – 7 точек, по которым успешно отработал миномет подразделения SIGNUM. В каждой точке – от 1 до 3-4 единиц живой силы армии РФ.
Из видео понятно, как работают украинские бойцы. Благодаря оптике дрона они ясно видят цель – различают фигуру противника за несколько сот метров.
При этом следует учесть, что дальность выстрела гранатомета МК-19 – около 2 км. То есть, благодаря использованию оптики беспилотника, бойцы ВСУ поражают пехоту армии РФ, находясь довольно далеко от позиций врага.
Підрозділ "SIGNUM" знищує #вагнер.— UMFT - UA Military Flight team (@umftteam) November 28, 2022
На #Бахмутському напрямку. працюють #DJI #Mavic 3 та #гранатомет #MK-19🔥
Окрема вдячність @sternenko
, та всьому українському народу за те, що допомагаєте в боротьбі з ордою.
Слава Україні🫡🇺🇦#war #wagner #warinukraine #umftteam #Бахмут pic.twitter.com/AyZNFpQp0b