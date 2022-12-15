12 безвизовых стран для белорусов, где можно встретить Новый год с родителями 3 15.12.2022, 11:22

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Фото: Charter97.org

Например, из Минска в Баку есть прямой рейс.

Как отпраздновать Новый год с родителями, если вы в эмиграции и не спешите обратно, а они в Беларуси и без визы? Одна из опций — встреча в третьей стране.

Devby.io подобрал 12 вариантов, куда белорусу не нужна виза и не слишком долго лететь (по этой причине в списке нет Египта: на конец декабря доступен лишь Каир, куда лететь минимум 13 часов, а то и все 33. Плюс нужно покупать тур или оформлять визу самостоятельно). Обратите внимание, что цены билетов могут меняться со временем.

Азербайджан

Из Минска в Баку есть прямой рейс «Белавиа». Так, 20 декабря билет будет стоить около 260 долларов, а 30 декабря — уже более 420-ти (цены в одну сторону для одного взрослого). Для сравнения: цена обратного билета 2 января — 186 долларов.

Албания

Граждане Беларуси могут находиться в Албании до 30 дней с даты въезда. Между Минском и Тираной сейчас нет прямого авиасообщения. Так что если вам надо в Албанию, попробуйте следующую схему: сначала в Стамбул (цены будут ниже в тексте), а потом берёте билет от Turkish Airlines.

22 декабря одно место в экономе обойдётся в 3 тысячи турецких лир (чуть больше 160 долларов), а вот 27 или 29 декабря — 4,8 тысячи лир (менее 260 долларов).

Армения

Цена билетов из Минска в Ереван разнится в зависимости от даты. Например, вылет 21 и 30 декабря будет стоить 780 долларов, а вот 23–25 декабря — «всего» 464 доллара.

Возвращение в Минск 2 января обойдётся менее чем в 210 долларов.

Грузия

Кажется, одно из самых популярных направлений из Беларуси. «Белавиа» летает сразу в три грузинских города: Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

К сожалению, в Батуми уже не осталось билетов на праздничные даты (на сайте и в приложении авиакомпании есть только на 17 декабря за 456 долларов).

В Тбилиси ещё получится улететь примерно за 455-560 долларов, билеты — максимум на 23 число.

В Кутаиси единственная доступная дата — 19 декабря и 146 долларов в одну сторону.

Но есть и «план Б»: сесть на «Ласточку» из Минска в Москву, купить в столице РФ билет на самолёт до Владикавказа (примерно 150-200 долларов). А там уже поймать маршрутку до Тбилиси. Она стоит в пределах 3-7 тысяч российских рублей (около 50-100 долларов), но будьте внимательны, чтобы не попасть на мошенников. Также следите за объявлениями в чате «Верхний Ларс» — там публикуют новости о закрытии КПП из-за снегопадов.

Израиль

Белoрусам разрешено находиться в Израиле до 90 дней в течение полугода. Прямых рейсов из Минска нет, но можно долететь с пересадкой в Тбилиси.

Оттуда в Тель-Авив летает Georgian Airways: всего 2,5 часа, цена колеблется в пределах 169-558 долларов (причём 29–30 декабря можно добраться до Израиля всего за 230 долларов в одну сторону).

Казахстан

Рейс «Белавии» из Минска в Алматы 22 и 30 декабря будет стоить около 330 долларов, 24 декабря — чуть менее 450 долларов. Дороже всего — билет на 20 декабря: примерно 840 долларов.

Ещё одна опция — рейс до Актау за 340-490 долларов в одну сторону.

Молдова

Прямых рейсов из Минска опять же нет. Но есть вариант сначала добраться до Тбилиси, а оттуда улететь в Кишенёв рейсом Air Moldova за 120-130 евро. Хотя, наверное, в этом случае будет логичнее встретиться уже в Грузии.

ОАЭ

В Объединённых Арабских Эмиратах белoрусам можно находиться не более 90 дней с даты въезда.

Из Минска в Дубай есть прямой рейс «Белавиа». Самый короткий полёт 20 декабря продлится чуть более 6 часов и будет стоить примерно 270 долларов. А вот 30 декабря придётся лететь не менее 11 часов и отдать не менее 780 долларов.

В Шарджу белoруcская авиакомпания довезёт за 360-890 долларов в зависимости от даты.

Сербия

Беларусы могут находиться в Сербии без визы до 30 дней. Прямого рейса нет. Но в приложении «Белавиа» предлагают такую схему: вылет из Минска в Белград с пересадкой в Стамбуле. Продолжительность полёта — чуть более 9 часов (есть и варианты на 25 часов, но это для экстремалов). Билет в одну сторону 21 декабря — 396-533 доллара, и 29-го — 1007 долларов.

Турция

Ещё один популярный вариант, где белoрусам разрешено находиться без визы до 30 дней. В Стамбул 20–21 декабря можно добраться за 243-295 долларов, затем цена возрастает до 390 (22 декабря), 527 (23-27 числа) и 790 долларов (28-29 декабря).

Узбекистан

«Белавиа» летает и в Ташкент. Ценовой диапазон за 1 билет в одну сторону — 225-784 доллара (при этом обратный билет на 4 января стоит чуть более 240 долларов).

Черногория

Без визы — до 30 дней. Опять же, прямых рейсов из Минска нет. Но есть вариант долететь до Стамбула, и там сесть на рейс от Turkish Airlines.

Полёт из Турции в Черногорию продлится чуть менее двух часов. Эконом 20 декабря обойдётся в 6,2 тысячи турецких лир (около 330 долларов).

24 числа — 3,6 тысячи турецких лир (примерно 190 долларов).

И дороже всего 30 декабря — от 7,8 тысячи до 12,1 тысячи турецких лир (420-650 долларов).

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