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Жителей Лунинца в мороз согнали на уборку урожая

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  • 15.12.2022, 11:31
  • 3,224
Жителей Лунинца в мороз согнали на уборку урожая

Борьбу за урожай решили продолжить в середине декабря.

До Нового года осталось 16 дней. Тем временем в Беларуси продолжается борьба за урожай.

В Сети появилось видео о том, что в Лунинце люди с ведрами в мороз вышли на уборку оставшегося урожая.

Ранее сайт Charter97.org писал о том, что на белорусских полях из-под снега выкапывают морковь.

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