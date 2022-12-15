Жителей Лунинца в мороз согнали на уборку урожая

Жителей Лунинца в мороз согнали на уборку урожая14
- 15.12.2022, 11:31
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Борьбу за урожай решили продолжить в середине декабря.
До Нового года осталось 16 дней. Тем временем в Беларуси продолжается борьба за урожай.
В Сети появилось видео о том, что в Лунинце люди с ведрами в мороз вышли на уборку оставшегося урожая.
🥶🌱❄️ Тем временем в Беларуси продолжается борьба за урожай.— Сharter97.org (@charter_97) December 15, 2022
В Лунинце люди с ведрами в мороз вышли на уборку оставшегося урожая. pic.twitter.com/Uvca8R78S0
Ранее сайт Charter97.org писал о том, что на белорусских полях из-под снега выкапывают морковь.