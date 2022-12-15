На ресторанах «Макдональдс», похоже, скоро могут появиться новые вывески 15.12.2022, 11:43

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Что об этом известно?

Названия некоторых ресторанов «МакДональдс» значатся в Торговом реестре как «КСБ Виктори Рестораны». Дата изменений не указана в реестре, но это может свидетельствовать о переименовании ресторанов. То есть на торговых объектах могут появиться новые вывески. «Зеркало» посмотрело, какие из ресторанов указаны под названием «МакДональдс», а какие — «КСБ Виктори Рестораны».

«КСБ Виктори Рестораны» — это название компании, которая владеет сетью ресторанов «МакДональдс» в Беларуси. Напомним, владельцем франшизы Mcdonalds в Беларуси был родственник экс-президента Казахстана Кайрат Боранбаев. Это отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — ,B>Дариги Назарбаевой. Информация о том, что Кайрат Боранбаев передал кому-то бизнес, не фигурировала в открытом доступе.

Сейчас многие рестораны «МакДональдс» в Торговом реестре значатся под названием «КСБ Виктори Рестораны». К примеру, так называется ресторан в Минске по адресу Дзержинского, 96, раньше здесь был «МакДональдс». А по адресу Логойский тракт, 35−1 по-прежнему указано название «МакДональдс», как и в Могилеве на Пушкинском проспекте, 12.

При этом из Единого госрегистра следует, что компания не вносила в этом году изменения в учредительные документы. Это может свидетельствовать о том, что собственник фирмы не изменился.

При этом на сайте ksbv.by, на котором представлено меню ресторанов и кафе компании «КСБ Виктори Рестораны», не указаны их названия.

Как развивалась история с «МакДональдс» в Беларуси

Как стало известно 11 ноября, «МакДональдс» уходит с белорусского рынка. Его место займет российская сеть фастфуда «Вкусно — и точка». Это сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях McDonald’s после его закрытия в России и продажи российского бизнеса предпринимателю Александру Говору.

Предполагалось, что рестораны под брендом «Вкусно — и точка» начнут работать в Беларуси 22 ноября. Но 18 ноября, комментируя уход «МакДональдса», Лукашенко заявил, что его место должны занять белорусские предприятия и производители.

А утром 28 ноября рестораны заработали без вывесок «МакДональдс» или «Вкусно — и точка». С тех пор заведения юрлица «КСБ Виктори Рестораны» работают под «пустым брендом»: без названий и логотипов, однако с новым меню, которое не всем пришлось по вкусу.

12 декабря Лукашенко заявил, что «МакДональдс» теперь — это «наше предприятие». Чья конкретно теперь это компания, диктатор не уточнил. При этом он также говорил о национализации компаний, «хозяева которых ушли».

Однако владельцы сети, судя по открытым данным, остались на момент этого заявления Лукашенко прежними.

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