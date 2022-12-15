«В условиях двузначной инфляции налоговая система дает сбой» 1 15.12.2022, 11:53

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С 1 января предпринимателей снова ждут значительные изменения.

Согласно опросам руководителей предприятий, налоги и налоговое администрирование традиционно входят в пятерку самых насущных для них проблем. Это всегда было достаточно болезненной темой для бизнеса, а с 2023 года предпринимателей снова ждут значительные изменения в части фискальной нагрузки. Чтобы понять, как им будет работаться в новых условиях, myfin.by попросил экспертов подробнее остановиться на нововведениях.

Что изменится?

С 1 января заработает проект изменений Налогового кодекса.

Что изменится для бизнеса? Если вкратце, то ИП больше не смогут применять упрощенную систему налогообложения. Также для них увеличится ставка подоходного налога с 16% до 20%. Значительно сократится перечень видов деятельности, при которых ИП могут платить единый налог.

Физические лица, которые с 2023 года не вправе уплачивать единый налог, смогут перейти на уплату налога на профессиональный доход. Ставка по нему будет от 10 до 20%. Он будет включать в себя отчисления в Фонд социальной защиты.

Кроме этого, планируется общую ставку налога на прибыль увеличить с 18% до 20%.

Что ждет «ипэшников»

Комментируя запрет на применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения с 1 января 2023 года, председатель официального Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин напомнил, что данная система действовала в стране около 12 лет. По его словам, «упрощенка» всегда считалась удобной: с оборота надо заплатить 6% и все, ты с государством рассчитался.

«Что касается индивидуальных предпринимателей, для них это будут достаточно ощутимые изменения. Скорее всего, им действительно станет работать сложнее», – предположила директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич.

Однако, уточняет эксперт, у них все же есть альтернатива.

«Первое – они могут перейти на общую систему налогообложения и платить подоходный налог (доходы минус расходы). Правда, необходимо будет вести непростой учет по подоходному налогу и, скорее всего, придется нанять бухгалтера», – рассказала представитель бизнес-сообщества.

Второй альтернативный вариант: «ипэшник» с наемными работниками может перейти в унитарное предприятие или общество с ограниченной ответственностью и применять привычную упрощенную систему налогообложения.

«То есть здесь есть две стороны медали. Да, нужно изменить привычный образ деятельности, и психологически это сложно, это понятно. С другой стороны, я не могу сказать, что нет альтернативных вариантов», – заметила эксперт.

При этом, как признали Александр Калинин и Жанна Тарасевич, конкретно их организации не имеют обратной связи с индивидуальными предпринимателями. После закрытия «Перспективы» сегодня ни одна общественная организация не представляет в Беларуси «ипэшников».

Что особенно ощутимо для бизнеса

Наиболее болезненным моментом в законопроекте представители бизнес-сообщества называют увеличение ставки налога на прибыль с 18% до 20% для юридических лиц.

«Мы ведь говорим о росте инвестиций и развитии бизнеса, а когда из прибыли забирается больше ресурсов, понятно, что таким образом сокращается источник инвестиций. Это может быть особенно ощутимым для бизнеса, который собирается развиваться, вкладывать ресурсы и т.д.», – отметила Жанна Тарасевич.

«Организованный бизнес волнует увеличение ставок акцизов на горюче-смазочные материалы, так как это будет влиять на ценообразование», – сказала эксперт.

В свою очередь, как негативный момент Жанна Тарасевич отметила отсутствие изменений с налогами на недвижимость и землю. Так, по ее словам, бизнес-сообщество выступало с предложением уменьшить хотя бы повышающие коэффициенты с 3 до 2. Однако все осталось на том же уровне.

В целом опрошенные эксперты не все нововведения называют критическими. Однако, по их словам, бизнесу понадобится какое-то время для адаптации.

«Главное, чтобы принятые изменения в законодательстве оставались неизменными на ближайшие года три. Также бизнесу важна стабильность валюты. В условиях двузначной инфляции любая налоговая система будет давать сбой», – заключил Александр Калинин.

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