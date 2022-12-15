Украинские десантники уничтожили целое подразделение россиян вместе с бронеавтомобилем 2 15.12.2022, 11:57

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фото: getty images

Захватчики пытались уйти, но снаряды ВСУ оказались быстрее.

Украинские артиллеристы-десантники уничтожили подразделение российских захватчиков.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ (ДШВ ВСУ)

«В одном из районов выполнения задач артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины наголову разбили одно из вражеских подразделений», - говорится в сообщении.

Испуганные захватчики пытались уйти от наказания, но попытка оказалась тщетной.

«Именно заранее проведенной доразведки артиллерийское подразделение десантников точным огнем методично уничтожило российских оккупантов вместе с их бронированным автомобилем», - добавляют военные.

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