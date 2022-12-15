Российские пропагандисты опозорились безумным фейком о Турчинове

Российские пропагандисты опозорились безумным фейком о Турчинове4
- 15.12.2022, 12:24
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Экс-глава СНБО ответил коротко, но емко.
Российские пропагандисты состряпали позорный фейк об Украине, в котором утверждалось о якобы гибели бывшего исполняющего обязанности президента страны и экс-главы СНБО Александра Турчинова.
В ответ сам Турчинов в своем Facebook написал коротко: «Не дождетесь».
Отметим, что в фейке роспропаганды говорилось о том, что произошло ДТП, в результате которого якобы погиб Турчинов. Утверждалось, что ДТП якобы произошло в Киеве, в результате чего водитель Турчинова погиб на месте, а сам политик – по дороге в больницу в «скорой».
«Лучше уж сейчас начинайте копать ямы для себя. Они вам понадобятся в ближайшее время!», - подчеркнул украинский политик.
Напомним, Александр Турчинов с 23 февраля по 7 июня 2014 года был исполняющий обязанности президента Украины.
Это произошло после того, как Виктор Янукович устранился от своих обязанностей и позорно сбежал в Крым, а потом в РФ.
Позднее Турчинов занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Добавим, что в РФ Турчинов заслужил устрашающее прозвище «Кровавый пастор».