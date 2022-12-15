Обвиняемому в обрушении моста на Немиге в Минске вынесли приговор 3 15.12.2022, 12:24

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Замдиректора «Горавтомоста» признали виновным в служебной халатности.

Суд Центрального района Минска огласил приговор по уголовному делу об обрушении пешеходной части путепровода по проспекту Победителей через улицу Богдановича, сообщает zerkalo.io.

Замдиректора «Горавтомоста» Михаила Дедюлю признали виновным в служебной халатности. По версии обвинения, он знал о «постоянно прогрессирующих дефектах ригеля промежуточной опоры путепровода», но не устранил их.

Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 5 лет без направления в исправительное учреждение открытого типа — «домашней химии». Кроме этого, по решению суда он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на пятилетний срок.

Напомним, об обрушении части путепровода на Немиге стало известно 8 января этого года — оно произошло ночью, пострадавших не было, а восстановили мост через месяц, открыв движение 11 февраля.

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