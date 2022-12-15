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В Минске затопило улицы Якубовского и Одинцова

  • 15.12.2022, 12:47
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В Минске затопило улицы Якубовского и Одинцова

Машины ездят по колеса в воде.

На западе Минска утром 15 декабря случилось ЧП: на улице Якубовского из-за прорыва труб случился потоп, сообщает «Минск-Новости».

Вода начала хлестать из люков на улице Якубовского и по тротуару стекала вниз, к улице Одинцова, до которой больше 300 метров. В итоге перекресток Одинцова-Якубовского и особенно участок улицы Одинцова между поликлиникой и школой оказались затоплены.

В пресс-службе «Минскводоканала» подтвердили, что была авария и сотрудники занимаются решением проблемы.

— Да, действительно, в этом месте произошло повреждение. Силами наших специалистов течь устранена, сейчас будем выполнять восстановительные работы, — сообщили на предприятии.

Чтобы вода могла уйти, рабочим пришлось очищать от снега ливневые решетки. В «Ремавтодоре» Фрунзенского района пообещали, что вода уйдет минут за 40, то есть к полудню дорога должна быть уже в порядке.

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