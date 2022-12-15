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В Симферополе гремят взрывы

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  • 15.12.2022, 12:51
  • 3,136
В Симферополе гремят взрывы
иллюстрационное фото

Жители слышали уже 10 «хлопков», канонада продолжается.

В Симферополе 15 декабря слышны взрывы, сообщают местные паблики, в частности, первым об этом написал телеграм-канал «ЧП/Симферополь».

По этим данным, в симферопольском районе Марьино было слышно от 5 до 10 «хлопков» (так российские СМИ преимущественно называют взрывы). Сообщается, что «хлопки в Симферополе продолжаются».

«ЧП/Симферополь» предполагает, что звуки взрывов могут быть связаны с учениями российских военных в Перевальном.

Российские власти пока не комментируют информацию телеграм-каналов.

Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Российский «глава» Крыма Сергей Аксенов назвал беспилотники «основной угрозой» для полуострова.

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