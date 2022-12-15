В Симферополе гремят взрывы

В Симферополе гремят взрывы1
- 15.12.2022, 12:51
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Жители слышали уже 10 «хлопков», канонада продолжается.
В Симферополе 15 декабря слышны взрывы, сообщают местные паблики, в частности, первым об этом написал телеграм-канал «ЧП/Симферополь».
По этим данным, в симферопольском районе Марьино было слышно от 5 до 10 «хлопков» (так российские СМИ преимущественно называют взрывы). Сообщается, что «хлопки в Симферополе продолжаются».
«ЧП/Симферополь» предполагает, что звуки взрывов могут быть связаны с учениями российских военных в Перевальном.
Российские власти пока не комментируют информацию телеграм-каналов.
Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Российский «глава» Крыма Сергей Аксенов назвал беспилотники «основной угрозой» для полуострова.