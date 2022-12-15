Учитель: Деньги за подписку высчитывают прямо из зарплаты 7 15.12.2022, 13:07

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иллюстрационное фото

Бюджетники возмущены поборами за подписку на пропагандистские газеты.

Тема о принудительных подписках на провластные газеты получила широкий резонанс среди гомельчан, пишет «Флагшток». Проблему активно обсуждают в соцсетях после того, как в городском паблике «Гомель Online» опубликовали сообщение от читателя о поборах с бюджетников:

«Работаю в поликлинике, и каждые три месяца заставляют оформлять подписку на различные газеты (…) И отказаться никак нельзя. Такая же ситуация и у учителей — заставляют выписывать газеты под предлогом непродления контракта. Понимаю, что это уже давным-давно себя изжило, и эти газеты никому не нужны. А кому нужны, те пойдут и купят. Может есть смысл сократить тиражи нерентабельных газет, а деньги эти перевести больным детям, пожилым одиноким людям или на благоустройство дворовых территорий?!»

Только в соцсети «ВКонтакте» под постом появилось более 160 комментариев на эту тему. Большинство поддержали автора сообщения и рассказали о ситуации в своих учреждениях. Например, один из комментаторов пишет о том, что он учитель, и деньги за подписку высчитывают прямо из зарплаты — соответствующая строка есть в расчетнике. Другой гомельчанин рассказал, что деньги на подписку для учителя пришлось сдавать родителям учеников.

«Подписка на класс («Юный спасатель») — отдельно, она собирается с родителей. А личную подписку на «СБ» или «Настаўніцкую» учителя проплачивали сами», — пояснила Надежда.

Некоторые пользователи написали о том, что принципиально отказываются сдавать деньги на подписку на пропагандистские издания, и за это их не увольняют.

«Я тоже не сдаю и не собираюсь (…) директор лично подходил, говорил «вы же в коллективе, все сдают, вы что, особенная». Сказала: да, я особенная! Больше не подходил, и никто не уволил, и контракт продлили», — пишет Ольга.

В комментариях ответили, что в случае отказа от подписки на газеты в некоторых учреждениях лишают премии — ровно на ту сумму, которую взымают за подписку.

«Вместо того, чтобы пустить всё в нужное русло, делают по старинке, ибо надо что-то сильно менять, а от одного этого у чиновников болит голова, а некоторые тупо не хотят понимать, что мир сейчас совсем другой, а не долбаный совок», — поделился мыслями Андрей.

Подняли в комментариях и вопрос о зарплате учителей. Надежда написала, что получает всего около 600 рублей в месяц, а другой пользователь рассказал о коллеге, которой платят 1000 рублей, но работать приходиться на полторы ставки.

По словам Марины, которая представилась как бывшая работница почты, в Гомеле «заставляют выписывать такие издания как «СБ. Беларусь сегодня», «Гомельская праўда», «Гомельские ведомости», «Республика»:

«А отделениям связи план доводят по этим изданиям. И попробуй не выполнить! Приходиться выписывать всем работающим в отделениях связи и выписывать не одну газету! Выписываешь, а затем из твоей зарплаты высчитывает предприятие круглый год, можно и на квартал или на полгода, а дальше снова по такой же схеме! Знаю об этом не понаслышке, сама работала в отделении связи и выписывала, а иначе — добро пожаловать на «ковёр» к вышестоящему начальству! Вот и хочется спросить — подписка это добровольно или как?».

Кроме того, гомельчане добавили, что помимо принудительных подписок бюджетников заставляют также покупать билеты на «ненужные концерты», лотереи.

Добавим, что в райцентрах Гомельщины сейчас проводят агитационную работу по подписке на газеты райисполкомов — местные пропагандисты выезжают на предприятия и уговаривают работников оформлять подписку. Несколько редакций привлекают для рекламы своего издания детей.

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