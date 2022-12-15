В войсках РФ на левом берегу под Херсоном началась паника 1 15.12.2022, 13:14

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ВСУ держат под огнем всю логистику оккупантов.

Силы обороны Украины установили огневой контроль над логистикой российских оккупационных войск на левобережье Херсонской области. Захватчики демонстрируют панические настроения и пытаются менять свои места дислокации. Они обстреливают правый берег Днепра, чтобы показать якобы «контроль» над территориями Херсонщины, откуда их выбили. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» она рассказала о том, что огневой контроль ВСУ над логистикой оккупантов на левобережье Херсонской области заставляет врага в панике перемещать свои силы и средства.

«То, что они пытаются убедить, что и левый берег полностью под их контролем, но все же мы наблюдаем определенные панические настроения по перемещению техники, вооружения. Пытаются выискивать новые места дислокации в связи с тем, что установка огневого контроля по тому направлению их заставляет перемещаться», - сказала Гуменюк.

Также она добавила, что войска РФ из-за такой ситуации пребывают в напряжении и усиливают давление на местных жителей.

«У них происходит их обычная уже народная такая забава — они постоянно пакуют вещи, складывают, перекладывают намародеренное имущество и выискивают, в какую сторону его перемещать, потому что понимают, что давление будет продолжаться. Параллельно с этим они усиливают полицейские методы воздействия на местное население, поскольку пытаются их хоть как-то убедить, что их «власть» — это власть. Но им веры нет», - подчеркнула Наталья Гуменюк.

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