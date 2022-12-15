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В войсках РФ на левом берегу под Херсоном началась паника

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  • 15.12.2022, 13:14
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В войсках РФ на левом берегу под Херсоном началась паника

ВСУ держат под огнем всю логистику оккупантов.

Силы обороны Украины установили огневой контроль над логистикой российских оккупационных войск на левобережье Херсонской области. Захватчики демонстрируют панические настроения и пытаются менять свои места дислокации. Они обстреливают правый берег Днепра, чтобы показать якобы «контроль» над территориями Херсонщины, откуда их выбили. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» она рассказала о том, что огневой контроль ВСУ над логистикой оккупантов на левобережье Херсонской области заставляет врага в панике перемещать свои силы и средства.

«То, что они пытаются убедить, что и левый берег полностью под их контролем, но все же мы наблюдаем определенные панические настроения по перемещению техники, вооружения. Пытаются выискивать новые места дислокации в связи с тем, что установка огневого контроля по тому направлению их заставляет перемещаться», - сказала Гуменюк.

Также она добавила, что войска РФ из-за такой ситуации пребывают в напряжении и усиливают давление на местных жителей.

«У них происходит их обычная уже народная такая забава — они постоянно пакуют вещи, складывают, перекладывают намародеренное имущество и выискивают, в какую сторону его перемещать, потому что понимают, что давление будет продолжаться. Параллельно с этим они усиливают полицейские методы воздействия на местное население, поскольку пытаются их хоть как-то убедить, что их «власть» — это власть. Но им веры нет», - подчеркнула Наталья Гуменюк.

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