Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес в России 1 15.12.2022, 13:19

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Алла Пугачева

Фирма существовала с 2010 года.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева стала нежелательной персоной в родной стране для многих сторонников политики Владимира Путина.

Алла Пугачева не побоялась осудить преступный кремлевский режим из-за развязанной против Украины полномасштабной войны. Теперь артистку пытаются лишить всего в РФ.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, Алла Борисовна попрощалась с бизнесом в России - налоговая в Москве закрыла последнюю ее компанию. Это - существовавшая с 2010 года фирма «АБП».

Отмечается, что через эту фирму Пугачева проводила концерты и продавала вещи своего бренда. После переезда в Израиль, понятно, дела остановились, и Примадонна в октябре 2022 года подала заявление о банкротстве своей компании. После проверки российская налоговая закрыла этот бизнес исполнительницы.

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