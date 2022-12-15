Был принят Эрдоганом: названо имя наиболее вероятного преемника Путина 6 15.12.2022, 13:36

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Российские элиты еще в сентябре поняли, что война проиграна.

Политолог Станислав Белковский считает, что высокие шансы стать преемником Путина имеет спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Российские элиты еще в сентябре поняли, что война проиграна. Вопрос только в том, как быть.

Избавиться от Владимира Путина они не могут, поскольку он является важнейшей скрепой этой политической системы. Если убрать Путина, то группы влияния в его окружении перестреляют друг друга, причем в самом прямом смысле, поэтому пока они заинтересованы в сохранении диктатора.

Выйти из-под санкций и куда-то сбежать с этого «Титаника» они тоже не могут. Они должны ждать и надеяться на то, что в случае смены власти придет новое коллегиальное руководство и что-то выторгует у Запада в обмен на уступки. В этой связи снова активизируются разговоры о преемниках Путина, и одна из наиболее вероятных кандидатур – это спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Такое Станислав Белковский высказал в интервью для YouTube-канала Politeka Online.

«Его (Володина – ред.) никогда не называют в первых рядах. Путин любит проверить человека на абсолютно унизительном для него деле», – объяснил эксперт.

По его словам, если проверяемый диктатором человек проходит процедуру демонстративного унижения с каменным лицом и олимпийским спокойствием, то значит ему можно доверять и делать на него ставку.

«Это то же самое, что Путин делал с Дмитрием Медведевым в 2007 году, когда он опустил его ниже плинтуса, распространив слух о том, что проект «Медведев» закрыт и преемником будет Сергей Иванов. А потом неожиданно преемником стал Медведев, потому что период унижения он пережил нормально. Кстати, сегодня он тоже переживает его хорошо, поэтому его нельзя сбрасывать со счетов», – отметил Белковский.

Кроме того, касательно Володина политтехнолог обратил внимание на еще один факт: недавно спикер Госдумы РФ прибыл в Анкару и был принят самим Реджепом Эрдоганом.

«К чему бы это? Ведь по статусу такая встреча была явно не положена», – красноречиво отметил эксперт.

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