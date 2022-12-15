Российский военно-транспортный самолет АН-12 загорелся прямо в аэропорту

Российский военно-транспортный самолет АН-12 загорелся прямо в аэропорту2
- 15.12.2022, 13:41
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Опубликовано видео из Новосибирска.
В аэропорту российского Новосибирска на взлетной полосе загорелся военно-транспортный самолет АН-12. Об этом сообщает ряд российских СМИ и публикует видео с места происшествия.
Известно, что возгорание произошло в аэропорту Толмачево после вынужденной посадки. У самолета АН-12 вспыхнуло правое крыло. По предварительной информации, источник возгорания находился в зоне двигателя.
Позже стало известно, что возгорание удалось ликвидировать. О жертвах и пострадавших не сообщается.