Захарова устроила истерику из-за визита замгенсека ООН в Херсон

Захарова устроила истерику из-за визита замгенсека ООН в Херсон2
- 15.12.2022, 13:45
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Официальный представитель МИД России «забыла» о бегстве оккупационных войск из города.
Представители страны-агрессора РФ в своем больном воображении продолжают считать Херсон «русским» городом. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова устроила истерику из-за визита заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон.
По ее словам, этот визит «носит провокационный характер». Заявление Захаровой цитируют российские пропагандистские СМИ.
Захарова выдала, что приезд Гриффитса в украинских Херсон – «неприемлемый». Свое заявление она аргументировала тем, что в РФ этот город считают «российским».
«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому – неприемлемый характер», – заявила она.
Напомним, визит Гриффитса в Херсон возмутил «гауляйтера» Владимира Сальдо, который внезапно решил обвинить чиновника из ООН в «нарушении порядка пересечения госграницы РФ». Коллаборант, предавший свою страну и перешедший на службу к агрессору, даже заговорил о «совести».