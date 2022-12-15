Захарова устроила истерику из-за визита замгенсека ООН в Херсон 2 15.12.2022, 13:45

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Мария Захарова

Официальный представитель МИД России «забыла» о бегстве оккупационных войск из города.

Представители страны-агрессора РФ в своем больном воображении продолжают считать Херсон «русским» городом. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова устроила истерику из-за визита заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон.

По ее словам, этот визит «носит провокационный характер». Заявление Захаровой цитируют российские пропагандистские СМИ.

Захарова выдала, что приезд Гриффитса в украинских Херсон – «неприемлемый». Свое заявление она аргументировала тем, что в РФ этот город считают «российским».

«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому – неприемлемый характер», – заявила она.

Напомним, визит Гриффитса в Херсон возмутил «гауляйтера» Владимира Сальдо, который внезапно решил обвинить чиновника из ООН в «нарушении порядка пересечения госграницы РФ». Коллаборант, предавший свою страну и перешедший на службу к агрессору, даже заговорил о «совести».

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