Среди российских военных РФ в Беларуси начались волнения 1 15.12.2022, 13:56

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Генштаб ВСУ сообщил новую информацию от группировке оккупантов.

Россия продолжает стягивать в Беларусь военных для дальнейшего доукомплектования своих подразделений. Враг направил и свои самолеты с «Кинжалами» на аэродром РБ, что указывает на наращивание россиянами мощностей для авиаударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

Российские военные продолжают прибывать в Беларусь

«На территории Беларуси с середины октября продолжается наращивание российского военного присутствия. В рамках развертывания региональной группировки проходит подготовку и боевое согласование российские подразделения 2-й мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа», - рассказал Громов.

По его словам, к проведению указанных мер в качестве «инструкторов» также привлекаются военнослужащие ВС Беларуси.

«Таким образом кремль использует офицерский состав и полигонную инфраструктуру Беларуси для восстановления боеспособности существующих, а также подготовки вновь созданных подразделений ВС РФ», - объясняет Громов.

В то же время, как рассказал Громов военные РФ, в частности мобилизованные, «выражают беспокойство», что в последнее время офицеры перестали доводить в личный состав любую информацию о сроках их обучения и пребывания в Беларуси, а также их дальнейших действиях.

Переброска оружия и техники в РБ

«Продолжается перемещение на территорию Беларуси вооружения и военной техники для комплектования подразделений российских оккупантов. Так, на прошлой неделе на полигоны «Обуз-Лесновский» и «Лосвидо» перемещены по одному батальонному комплекту танков», - говорит Громов.

Зачем Россия доставила самолеты в Беларусь?

При этом он обратил внимание, что на этой неделе противник перебросит на аэродром «Мачулищи» 3 самолета МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

«Это свидетельствует о наращивании возможностей агрессора наносить авиационные удары по территории Украины. Хочу отметить, что в настоящее время на территории Беларуси отсутствуют необходимые компоненты воздушной группировки, которая может обеспечить деятельность и авиационную поддержку войск в ходе проведения противником наступательной операции», - подчеркнул Громов.

Он объяснил свои слова примером, как в феврале текущего года, до начала агрессии РФ, на территории Беларуси была развернута авиационная группировка ВС РФ в составе одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, 32 штурмовиков, 15 истребителей и 77 вертолетов.

Об угрозе наступления на север

«С учетом других имеющихся данных можно отметить, что в настоящее время вероятность проведения врагом наступательной операции с территории Беларуси остается низкой. В то же время, пограничный комитет Беларуси до 1 марта 2023 года продлил ограничения на въезд и пребывание граждан в пограничной полосе в районах Гомельской области, граничащей с Киевской и Черниговской областями», - подытожил Громов.

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