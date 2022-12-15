Украинская армия продвинулась на Донецком направлении 2 15.12.2022, 13:57

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Опубликована карта наступления в Лиманском районе.

В ходе наступательных операций Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в районе села Диброва Донецкой области.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

«В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Дибровы (Донецкая область - ред.)», - заявил Громов.

Отметим, что населенный пункт Диброва расположен в Лиманском районе.

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