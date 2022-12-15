Украинская армия продвинулась на Донецком направлении

Украинская армия продвинулась на Донецком направлении2
- 15.12.2022, 13:57
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Опубликована карта наступления в Лиманском районе.
В ходе наступательных операций Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в районе села Диброва Донецкой области.
Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.
«В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Дибровы (Донецкая область - ред.)», - заявил Громов.
Отметим, что населенный пункт Диброва расположен в Лиманском районе.