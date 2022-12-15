Бразильская конфедерация футбола получила миллионный иск за кота, сброшенного со стола на пресс-конференции в Катаре 7 15.12.2022, 14:08

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Истцы также выдвинули ряд других требований к спортивным функционерам.

Группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных Бразилии подали иск против Бразильской футбольной конфедерации (CFB) на один миллион бразильских реалов (около $190 тыс.), сообщило 13 декабря издание El Grafico.

Также истцы ждут публичных извинений и требуют организовать лекции для сотрудников CFB по охране окружающей среды и уходу за животными.

7 декабря в Дохе (Катар) в рамках чемпионата мира по футболу 2022 года состоялась пресс‑конференция с участием бразильского форварда Винисиуса Жуниора. Во время мероприятия на стол запрыгнул кот. Пресс-атташе команды Винисиус Родригес сперва погладил кота, а затем схватил его за шкирку и за спину и сбросил на пол. Эпизод вызвал волну возмущения в соцсетях, где бразильцам массово желали поражения.

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