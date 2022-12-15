«Как зомби лезут»: войска РФ боятся зимней катастрофы 3 15.12.2022, 14:13

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Оккупанты пытаются максимально растянуть фронт.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о ситуации, сложившейся на фронте.

Российские войска пытаются растянуть фронт, чтобы избежать катастрофы зимой, написал он в своем Telegram-канале.

При этом глава ОП перечислил основные направления наиболее активных боевых действий.

«Враг обстреливает Херсон, пытается изображать активность на севере, как зомби лезет на наши позиции в Бахмуте, оказывает давление на юге Донецкой области. Россияне не считают погибших. Они понимают, что если не растянуть фронт сейчас, эта зима станет для них катастрофой. Вся их стратегия ясна. Будет тяжело, но мы продолжим движение к цели – выход на границы 1991 года. Иначе не будет», — подчеркнул Ермак.

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