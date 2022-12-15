«Ад на земле»: в Германии показали новые кадры разгрома россиян под Угледаром 1 15.12.2022, 14:27

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Украинские дроны заметили продвижение врага, после чего ВСУ нанесли удар.

Продвижение россиян на западных окраинах села Владимировка заметили украинские военные, после чего ВСУ устроили противнику настоящий разгром.

После разгрома российских подразделений на Угледарском участке фронта ВС РФ предприняли новую попытку штурма, попытавшись обойти украинские укрепления с восточной стороны фронта.

Однако после того, как передвижение россиян было замечено дроном, их накрыл массированный артиллерийский огонь ВСУ.

Происходившее далее стало настоящим «адом на Земле» для российских военных, отмечает немецкий аналитик, пишущий в Сети под ником Tendar.

На своей странице в социальной сети Twitter он отметил, что россияне были вынуждены обходить линию Павловка - Угледар с востока, поскольку напрямую пробить позиции украинской армии ранее они не смогли.

Однако их продвижение на западных окраинах села Владимировка заметили украинские военные, после чего ВСУ устроили противнику настоящий разгром.