В Варшаве сегодня выступит группа VOLSKI
- 15.12.2022, 14:32
Концерт начнется в 19:00 в клубе Riviera Remont.
В декабре, перед Рождеством, VOLSKI отправился в тур по Польше под названием «За нашу и вашу свободу!».
Сегодня, 15 декабря, в рамках тура группа выступит в Варшаве. Концерт начнется в 19:00 (по-польскому времени) в клубе Riviera Remont по адресу ul. Waryńskiego 12A.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Отметим, что вчера должен был пройти концерт группы в Белостоке, но, по техническим причинам, его перенесли на 28 декабря.