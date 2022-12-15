В Варшаве сегодня выступит группа VOLSKI 15.12.2022, 14:32

Фото: Charter97.org

Концерт начнется в 19:00 в клубе Riviera Remont.

В декабре, перед Рождеством, VOLSKI отправился в тур по Польше под названием «За нашу и вашу свободу!».

Сегодня, 15 декабря, в рамках тура группа выступит в Варшаве. Концерт начнется в 19:00 (по-польскому времени) в клубе Riviera Remont по адресу ul. Waryńskiego 12A.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Отметим, что вчера должен был пройти концерт группы в Белостоке, но, по техническим причинам, его перенесли на 28 декабря.

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