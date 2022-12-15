В Брестской области белорус сорвал лукашенковский флаг со здания станции 15.12.2022, 14:47

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От диктаторской символики освободили станцию Тевли.

В Бресте прокуратура санкционировала взятие под стражу 38-летнего жителя деревни Городечно Пружанского района. Ему инкриминируется «надругательство над госсимволикой», сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, 10 декабря около 22.00 часов, он сорвал государственный флаг с фасада здания станции Тевли.

«Противоправные действия попали на камеры видеонаблюдения, после чего он был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По данному факту Кобринский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст. 370 Уголовного кодекса Беларуси. Прокурор санкционировал названную меру пресечения с учетом характера преступления и обстоятельств его совершения», — говорится в сообщении.

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в милиции пожаловались на то, что в Беларуси срывают лукашенковские флаги — только за октябрь зафиксировано четыре таких инцидента.

По данным Следственного комитета, с начала этого года только в Минске по подобным фактам возбуждено 17 уголовных дел.

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