Свиной грипп в Беларуси: симптомы, отличие от обычного гриппа, профилактика, группа риска 15.12.2022, 14:53

Медики дали советы, как уберечься от заражения свиным гриппом и избежать осложнений на сердце.

Свиной грипп 2022 в Беларуси. Да, вирус А (H1N1) вернулся в Беларусь. Это тот грипп, чью эпидемию мир, и Беларусь в том числе, пережили в 2009-2010 годах. Именно тогда впервые некоторые белорусы одели медицинские маски.

По словам завкафедрой инфекционных болезней БелМАПО Юрия Горбача, в декабре 2022 года в Беларуси свиного гриппа фиксируется «довольно много».

По мнению специалиста, в какой-то степени свиного гриппа действительно следует опасаться, тяжелые случаи заболевания уже есть. И вот с чем связано большинство из них.

Свиной грипп 2022 – это тот, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наносит самый серьезный ущерб здоровью.

Свиной грипп 2022, симптомы

Если вы заразились гриппом, то болезнь уложит вас в постель минимум через 12, а максимум через 48 часов, то есть инкубационный период этого заболевания короткий.

Российские медики назвали характерные симптомы именно свиного гриппа 2022. Среди главных – человеку резко становится плохо, температура поднимается до 39 градусов и выше, начинается очень сильная головная боль. А суставы и мышцы болят так, как будто по вам проехал трактор, да еще и ломота во всем теле. Через довольно непродолжительное время обычно подключается сильная боль в горле и выматывающий сухой кашель. Возможна светобоязнь, не исключена и боль в глазных яблоках.

Чем еще свиной грипп 2022 отличается от ковида? При гриппе, как правило, не течет из носа и нет диареи.

Прививка от гриппа в Беларуси, свиной грипп 2022

В минских поликлиниках и частных медцентрах еще есть прививки от гриппа, и вакцинацию в декабре 2022 года проведут. А вот в январе-феврале 2023-го прививочная компания уже будет завершена,

Кстати, известно, что более 30% населения Беларуси привилось от гриппа. Это значит, что каждый третий житель Беларуси в оптимальное время обезопасил себя если не от возможности подхватить грипп (с этим как повезет), то от его тяжелого течения и осложнений. Вакцины, которые предлагают на бесплатной и платной основе (цена платной прививки чуть более 30 рублей) содержат антигены 3-4 вирусов гриппа, самых опасных в этом сезоне. Среди них есть и свиной грипп.

Как рассказала врач-инфекционист Александра Катлинская, для выработки защитных антител нужно порядка 7 - 21 дня. В среднем две недели.

Свиной грипп 2022: как защититься, правила

О правилах защиты от свиного гриппа рассказала директор российского Института экономики здравоохранения Лариса Попович.

В большом плюсе, конечно, те, кто послушал медиков, которые говорили о раннем приходе гриппа осенью 2022, и не пренебрег вакцинацией. Если же вы беззащитны от него, то соблюдайте правила, которыми научились во время пандемии коронавируса. А именно – маски в людных местах, дистанцирование, мытье рук, воздержитесь от походов по торговым центрам, одевайтесь по погоде, чтобы нигде не промерзнуть, потому что в противном случае резко падает сопротивляемость организма инфекциям. Включайте увлажнитель воздуха или ставьте емкости с водой возле батарей, чаще проветривайте и не забывайте про влажную уборку.

А еще пейте витамины (нужны витамин D, витамин С, нелишним будет и цинк), хорошо питайтесь (ешьте чеснок, лимоны, заваривайте шиповник) и больше времени проводите на свежем воздухе.

Свиной грипп 2022: осложнения, группа риска

Эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал неблагоприятный фон для эпидемии свиного гриппа 2022 – и это трехлетняя пандемия коронавируса, которая во многом исчерпала наши защитные ресурсы.

Свиной грипп чаще других штаммов вызывает вирусную пневмонию, бьет по сосудам и сердцу. В среднем, у каждого десятого непривитого пациента развивается миокардит, воспаление сердечной мышцы.

В группе риска пожилые с букетом болячек, беременные, маленькие дети.

Свиной грипп 2022: как защитить сердце

Российский профессор-кардиолог директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов перечислил пять правил защиты сердца при свином гриппе.

Это – сбивать температуру выше 38,5 градуса (не стоит перегружать сердечно-сосудистую систему), контролировать давление и пульс, не забывать принимать препараты, назначенные ранее врачом (это в первую очередь таблетки, которые держат в узде гипертонию и статины). Также надо следить за опасными симптомами (может появиться одышка, чувство нехватки воздуха, подскочит давление даже на фоне приема лекарств, нарушится сердечный ритм. С этими симптомами немедленно обратиться к врачу! И пятое правило – после выздоровления пройти диспансеризацию, проверить работу сердца, обратить внимание на сосуды.

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