ЗРК Patriot для Украины: эксперт рассказал, где будут стоять первые системы 15.12.2022, 15:03

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Российские самолеты будут сбивать на расстояниях в два с половиной раза больше, чем сейчас.

Для того, чтобы защитить Украину, необходимы десятки или даже сотни ЗРК Patriot. Первые системы, которые нам передадут партнеры, будут защищать самые важные объекты.

В интервью «Главреду» главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков отметил, что необходимых комплексов для защиты всей Украины у нас не будет.

«И поэтому можно сделать предположение, что ими будет охраняться некий объект, который именно в такой дорогостоящей защите ПВО и ПРО нуждается. Потому что Patriot могут уничтожать не только баллистические, но и крылатые ракеты, самолеты. Например, для противодействия баллистическим ракетам используется ракета MSE, которая имеет кинетический перехватчик. И это - ее особенность, потому что она уничтожает баллистические ракеты на дальности до 60 км», - отметил эксперт.

Катков объяснил, что PAC-2 MSE может уничтожать самолеты на дистанции до 160 км в зависимости от высоты полета самого самолета.

«Особенность Patriot в том, что это действительно комплекс противоракетной обороны, который также может уничтожать и самолеты на дальностях в два с половиной раза больше, чем сейчас могут сбивать ВСУ», - подытожил эксперт.

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