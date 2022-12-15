Белорусы возмущены работой российского Wildberries 15.12.2022, 15:10

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Компания снова ввела платную доставку товара, причем даже до пунктов выдачи заказов.

Читатели tochka.by сообщают о новых проблемах с интернет-магазином Wildberries. По их словам, маркетплейс ввел доплату на некоторые услуги.

Например, при заказе краски за Br18 сервис сообщил, что необходимо добавить к стоимости Br8 за доставку до пункта выдачи заказов (ПВЗ).

- Когда ввели платную доставку? Пользуюсь магазином уже шесть лет, – написала нам читательница.

Она уточнила, что на следующий день «все стало нормально», то есть Br8 уже платить не нужно.

- Теперь надо внимательно смотреть, когда заказываем товар, – заключила она.

С аналогичной ситуацией столкнулась и другая пользовательница маркетплейса.

- Сегодня утром купила форму для выпечки по стоимости Br17.83. Оплата прошла без проблем. Сейчас просматривала покупки и решила взять еще кое-что. Оказалось, включили доставку за каждый товар – Br8. Так, некоторые вещи стоят дешевле доставки, – рассказывала женщина.

За последнее время она получила от магазина три отказа, при этом товар был уже оплачен, добавила клиентка Wildberries.

«Хочу на Wildberries подать в суд»

По словам одной из читательниц, она ждет возврата денежных средств за отправленный назад товар с марта 2022-го.

- Пока на мои звонки и письменные обращения один и тот же ответ: ждите, – сообщает огорченная пользовательница российского интернет-магазина.

Долгая доставка

Одно из писем в редакцию пришло из Казахстана, Алматы. Читатель прикрепил скрин детализации заказа – оформление товара произошло 21 ноября. Заказ ехал из Екатеринбурга. В Алматы был 30 ноября.

Но по состоянию на 11 декабря клиент Wildberries все еще не получил товар, утверждает наш читатель.

- Отменить заказ не могу, уже хочу забрать в пунктах выдачи, но некоторые у нас закрылись. В поддержке ничего полезного сказать не могут, – написал читатель.

К слову, подобные случаи встречаются очень часто. По словам еще одной читательницы Светланы, она ждет заказ уже больше трех недель.

- При этом который день товар якобы «висит» в Щомыслице, – добавила женщина.

Платный возврат

Огромное количество жалоб собрало введение со стороны Wildberries платного возврата. Сумма колебалась от Br1,98 до Br3,98.

И несмотря на то, что белорусский МАРТ признал это решение незаконным, у многих пользователей до сих пор есть уведомление о возможном списании средств, если заказчик решит отправить товар обратно на склад.

Власти вынесли маркетплейсу предписание об устранении нарушения. Тем временем, напомним, в сентябре у ведомства с компанией уже происходила аналогичная ситуация. Тогда платный отказ от товаров площадка отменила.

Скандал за скандалом

В начале декабря сеть Wildberries изменила сроки хранения уже доставленных товаров. Белорусские пользователи интернет-магазина стали получать об этом уведомления.

Так, заказ нужно было забрать из пункта выдачи заказов (ПВЗ) в течение семи дней. Нововведение связали с наступлением «периода новогодних праздников».

В противном случае владельцу собирались выставить счет за хранение по тарифу 10 российских рублей (Br0,4) в день за единицу товара. Сообщалось также, что транспортировка предметов обратно на склад тоже будет платной.

Изменения в правилах привели к появлению больших очередей в разных городах. Чтобы забрать заказ, некоторым покупателям приходилось стоять в ожидании по несколько часов.

В четверг, 8 декабря, читатели Tochka.by стали сообщать о возвращении российского маркетплейса к прежним – 14-дневным – срокам хранения в ПВЗ. В пресс-службе Wildberries порталу эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

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