«Мне голову снимут»: Лукашенко устроил истерику перед министром спорта 11 15.12.2022, 15:21

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Фото: Getty Images

Диктатор пообещал уволить главу спортивного ведомства.

Спортивные чиновники пришли к Лукашенко с проектом указа «О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов». В ответ он раскритиковал положение дел в белорусском спорте и пригрозил главе Минспорта и туризма Сергею Ковальчуку отставкой.

«Вы же ко мне пришли за заработными платами и поощрением для спортсменов. Слушайте, это надо тайно где-то в темном углу проводить подобные совещания, чтобы люди не услышали. Потому что они не только вам (вам-то есть за что), и мне голову снимут. Они спросят: «Ты за что им деньги платишь?!» Они же (спортсмены. — ред.) пешком ходят на площадке в футболе, в хоккее или в коньках каких-то других (видах спорта. — ред.) — конькобежном спорте, шорт-треке. Они не только пешком ходят — они хромают там. Поэтому хочу послушать, что вы хотите предложить», — сказал Лукашенко.

Диктатор также напомнил Сергею Ковальчуку, что в 2023 году предстоят вторые Игры стран СНГ.

«Рубеж. Для вас — серьезнейший критерий, — предупредил самозванец. — Ну если после вот этой перестановки кадров в начале года, если вы удержитесь на этой должности, то дальше уже некуда. Если вы еще провалите и вторые Игры, я вам скажу откровенно, тогда вам делать в спорте нечего», — добавил Лукашенко.

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