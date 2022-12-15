В Железном Порту взорвали гостиницу с военными РФ 2 15.12.2022, 15:26

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Уничтожены «элитные» подразделения оккупантов.

На днях военным РФ организовали ночной «фейерверк» в Скадовске и Лазурном Херсонской области, а затем очередь дошла и до Железного Порта, который облюбовали оккупанты.

О возможном поражении объекта противника в селе Железный Порт Бехтерской сельской общины Скадовского района Херсонской области в ночь на 15 декабря сообщил канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны юга и Николаевской ОВА.

Вероятно, врага накрыли огнем ближе к рассвету, в районе 4 утра. А детали удара стали известны уже днем, когда оперативное командование «Юг» обнародовало фото разрушений гостиницы, где были расквартированы войска противника.

На фото видно, что в здании сорвало крышу, выбиты окна и стекла на всех этажах, нет дверей и части лестницы.

По данным канала «Херсон: Война без фейков», ночью был уничтожен личный состав противника в двух отелях и по меньшей мере одна установка (связи или огня, уточняется) россиян за поселком.

Речь идет о вилле «Немо» – это частный пансионат на первой береговой линии по ул. Школьная, 8, в 1,5 км от набережной пгт. Железный Порт. Сутки отдыха на вилле с собственным пляжем и кафе до войны стоили от 500 (в низкий сезон) до 1800 грн с человека. Следовательно, можно предположить, что здесь разместили не рядовой состав армии РФ, а офицеров или «элитные» подразделения.

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