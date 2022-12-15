Ученые выяснили, что именно изображено на известном шедевре из бывшей столицы Древнего Египта 15.12.2022, 15:29

Древнеегипетскому шедевру уже более 3300 лет.

На картине из Древнего Египта, которой более 3300 лет, изображены разные виды птиц, которые летят или сидят на фоне буйной растительности. Это произведение древнеегипетского искусства настолько хорошо нарисовано, что ученым удалось наконец-то через почти 100 лет после обнаружения данной картины выяснить, какие виды птиц здесь изображены, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Примерно с 1353 года до н.э. до 1336 года до н.э. Древним Египтом правил фараон Эхнатон, который был отцом знаменитого фараона Тутанхамона. Он провел религиозную реформу и заставил египтян поклонятся новому богу –Атону. Именно в честь этого бога фараон назвал новую столицу – Ахетатон, на мете которой находится современный египетский город Амарна в 300 км южнее Каира.

В городе Ахетатон фараон Эхнатон построил свой дворец, в котором была комната отдыха, которую археологи назвали «Зеленая комната». Она была украшена разными фресками, которые впервые обнаружили и исследовали между 1923 и 1925 годами.

В 1926 году ученые попытались сохранить эти рисунки с помощью специальных веществ, но это дало обратный эффект и картины наоборот потеряли свой цвет и потемнели. Но до этого были созданы копии картин из этой комнаты и именно их использовали ученые из Оксфордского и Кембриджского университетов для своего исследования. Дело в том, что оригиналы уже навсегда утрачены.

Ученые считают, что в комнате семья фараона могла отдыхать и наслаждаться картинами с изображением растений и птиц. Именно их реализм позволял наблюдать как бы за настоящей природой. Также ученые полагают, что в этой комнате находились и живые растения, то добавляло нужный эффект.

Хотя в предыдущих исследованиях уже изучалась дикая природа, показанная на фресках, новое исследование впервые смогло показать, какие виды птиц изображены на картинах. Кстати некоторые из них имеют неестественные отметины.

По словам авторов нового исследования, Кристофера Стимпсона и Барри Кемпа, из Оксфордского и Кембриджского университетов соответственно, на картинах удалось найти следующие виды птиц:

- Сизый голубь (Columba livia);

- Малый пегий зимородок (Ceryle rudis);

- Обыкновенный жулан (Lanius collurio)

- Белая трясогузка (Motacilla alba).

В то время как зимородка и сизого голубя все еще можно встретить в Египте круглый год, два остальных вида являются перелетными птицами. Обыкновенный жулан прилетает сюда с августа по ноябрь, а Белая трясогузка — с октября по апрель.

Ученые считают, что наиболее вероятным объяснением того, что древние художники все равно решили их изобразить на картине, является то, что они просто хотели сделать ее более насыщенной и красочной.

Ученые также выяснили, что древние художники нанесли на птиц последних двух видов неестественные отметины на их хвосты, ведь ничего подобного в реальности у них нет. Исследователи предположили, что художники, возможно, нарисовали эти отметки, чтобы указать, что оба вида птиц посещали Египет только сезонно.

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