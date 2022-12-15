«После смены режима»: белорус ответил судебному исполнителю на требование оплатить налог на «тунеядство» 8 15.12.2022, 15:49

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Лукашист хотел получить выплаты за 10 лет.

В начале декабря 2022 года белорусу Олегу, который живет в Польше, пришло сообщение в Viber от судебного исполнителя из Беларуси. Госслужащий спросил, когда мужчина вернется на родину и оплатит налог на тунеядство сразу за последние 10 лет. За советом Олег обратился к пользователям в Facebook. MOST рассказывает историю белоруса, а также, что делать в такой ситуации.

Олег живет в Польше почти полгода. Сообщение от судебного исполнителя стало для него полной неожиданностью. Своей историей он поделился в одной из белорусских групп в Facebook. За сутки пост Олега собрал более 130 комментариев. Мужчина выложил даже часть переписки с судебным исполнителем.

— Сначала домой приходил инспектор по взысканию. Он был с документом, там указывалось, что у меня какие-то были расходы, за которые я должен отчитаться перед налоговой. Было непонятно откуда суммы, так как у меня никогда таких денег и близко не было, да и как такое можно иметь, живя в стране третьего мира. Я не понимаю, почему они мне насчитали за 10 лет налоги, а не сразу за 20 лет. Оказалось, что это был налог за тунеядство, — рассказывает Олег.

С Олега судебный исполнитель требовал 4300 рублей. Сестра мужчины дала госслужащему Viber брата, чтобы напрямую с ним разбирался.

— Он спросил, где я нахожусь, когда я оплачу налог и когда вернусь в Беларусь. Ответил, что вернусь в Беларусь через пару лет, когда сменится режим. И заплачу налог, когда мне выплатят пособие по безработице.

Что говорят белорусы в Польше?

Издание приводит комментарии пользователей под постом Олега:

«Исполнительное производство могут закрывать в связи с невозможностью взыскания. Если не планировали выплачивать, не нужно было отзываться, а тем более как-то злить исполнителя».

«Перед отъездом проходила подобную проверку в налоговой. Если не планируете пересекать границу и не имеете ничего в собственности на территории Беларуси, то не парьтесь».

«В прошлом году мой муж получил такое же. Отписывался. Писал подробно, сколько покупал в валюте с каждой зарплаты, что сестра каждый месяц давала определённую сумму, мама давала. Все просчитывал, чтобы выйти на ту сумму, которая была указана. Муторное дело, но мы победили. Они больше денег затратили на заказные письма, чем поимели с нас штраф».

«Мне за тунеядство прислали бумажку в которой указали, что я тунеядец и если у меня нет работы, то обратиться в службу занятости. И все. Никаких штрафов пока не выставляли. Я спокойно пересекла границу».

«Любезный…. О каких 10 годах идет речь? Вы бы сначала поинтересовались, когда был введен этот налог в Беларуси. 2 апреля 2015 года был подписан Декрет №3 “О предупреждении социального иждивенчества”. Так появился известный далеко за пределами Беларуси “Налог на тунеядство”».

Грамотность диалога — половина успеха

В комментариях белорусу дал совет юрист Рустам Исамудинов:

— Для начала Вам необходимо выяснить на основании какого документа в ОПИ (орган принудительного исполнения) был направлен документ о возбуждении исполнительного производства. Второе: выяснить в ИМНС (Министерство по налогам и сборам) какой материал положен в основу дела о тунеядстве. Возможно совсем другая причина. Третье: на основании собранных данных вы имеете право оспорить либо согласиться с данным материалом. Четвертое: ознакомиться с НПА (нормативно-правовой акт) о тунеядстве (если материал был составлен на основании данного НПА). Пятое: ни в коем случае не посылать (как вам здесь советуют). Грамотность диалога, со ссылкой на НПА, как минимум, половина успеха.

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