В Беларуси капремонты будут проводиться по новым правилам 4 15.12.2022, 15:53

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Внесены изменения в закон.

С 25 декабря 2022-го капремонты будут проводиться по новым правилам — вступают в силу изменения Закона Беларуси «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Одно из главных новшеств — администрации районов Минска смогут привлекать исполнителей из числа государственных строительных организаций без проведения тендера, пишет realt.by.

Администрации районов Минска получат право без проведения процедур закупок назначать исполнителей, имущество которых находится в коммунальной собственности, на разные виды работ, в том числе проведение текущего и капитального ремонта.

До внесения этих изменений поиск генподрядной организации проходил через процедуру тендерных закупок.

Планируется, что капремонт 184 жилых домов (1 088 493 кв. м) — это 3% от жилфонда столицы — в 2023-м выполнят организации ГПО «Минскстрой»: тресты № 1, № 4, № 35 и МАПИД. Самые большие объемы — более 440 тыс. «квадратов» (94 жилых дома) — берет на себя «Минскремстрой».

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