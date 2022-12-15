В России задержали командира «вагнеровцев», раскритиковавшего порядки в ЧВК Пригожина 13 15.12.2022, 16:08

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Его могут казнить.

Бывший наемник ЧВК «Вагнера» Андрей Медведев был задержан в Московской области РФ. За критику порядков в рядах вагнеровцев ему грозит казнь – в российском МВД планируют тайно передать Медведева людям владельца ЧВК Евгения Пригожина.

Об этом сообщает gulagu.net. Ранее в сеть попало видео, на котором Андрей Медведев, бывший командир 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК «Вагнера» рассказывает о репрессиях против вагнеровцев.

По его словам, он самовольно покинул фронт, поскольку ему не понравилось, что стало происходить в ЧВК после вербовки в ее ряды заключенных.

«Убийства осужденных от своих же сотрудников, от службы безопасности «Вагнера», тупые приказы, которое давало нам командование, бросая нас на мясо, на танки с автоматами, отношение, оскорбления, избиение. В целом я сожалею, что согласился туда поехать, но что сделал, то сделал», – сказал Медведев.

Бывший вагнеровец также обратился к властям РФ, в том числе к президенту Владимиру Путину с просьбой «оказать содействие» в прекращении его преследования со стороны «Вагнера». Он пожаловался на преследование со стороны службы безопасности «Вагнера», которая подключила к розыску структуры МВД и ФСБ.

«Я в настоящее время опасаюсь за свою жизнь и здоровье, я не совершил какого-либо преступления», – утверждал бывший наемник.

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