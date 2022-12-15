Белорусские правозащитники встретились со шведским королем 1 15.12.2022, 16:22

Они представляли на встрече нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.

Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга Сильвия встретились с лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года.

В этом году эту награду разделили между собой правозащитники Беларуси, Украины и России. Белорусским лауреатом стал основатель и глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. На встрече с королем и королевой Швеции вместо Беляцкого присутствовали его коллеги, представители «Весны».

«Лауреаты были награждены за их работу во имя прав человека, демократии и мирного сосуществования в Беларуси, России и Украине», — говорится в отчете о встрече королевской четы с лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года.

Сам Беляцкий не смог участвовать ни в награждении, ни во встрече с королем Швеции, поскольку находится в заключении.

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