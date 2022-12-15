В посольстве Германии изменилась запись на шенгенские визы 2 15.12.2022, 17:01

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Вместо мониторинга свободных «окон» - список ожидания.

В посольстве Германии в Минске ввели новую систему записи на шенгенские визы. Теперь вместо отслеживания свободных «окон» нужно зарегистрироваться в списке ожидания и дождаться приглашения, сообщает zerkalo.io со ссылкой на дипмиссию.

Суть нововведения в том, что соискателям шенгенских виз больше не нужно будет подстерегать доступные споты с датой и временем визита, которые раньше «выбрасывало» посольство Германии. Их быстро разбирали, и ждать шанса записаться на подачу визы приходилось неделями.

Вместо этого появилась возможность самостоятельно зарегистрироваться в списке ожидания на оформление визы и дождаться электронного письма с приглашением на прием — дату и время назначат в немецком посольстве.

Процесс записи на подачу визы выглядит так:

- Регистрация в списке ожидания. Паспортные данные должны быть указаны без опечаток — в посольстве их будут проверять.

- После этого на электронную почту придет письмо-подтверждение. В посольстве попросили на всякий случай проверять папку «спам» и не допускать опечаток в адресе электронной почты, указанной при регистрации. При смене адреса придется удалить регистрацию в списке ожидания и зарегистрироваться заново.

- Сообщение о дате и времени записи на прием придет в отдельном письме. В дипмиссии предупредили, что из-за высокого спроса это может случиться не скоро — возможно, после регистрации в новой системе придется ждать приглашения до четырех недель. А обращения насчет статуса регистрации из-за большой загрузки будут оставлены без ответа.

Нововведение касается только шенгенских виз С, которые позволяют пребывать в Шенгенской зоне максимум 90 суток в течение 180 дней. Кроме немецких, в посольстве Германии в Минске также оформляют визы в Австрию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды, Словению.

Порядок записи на национальную немецкую визу D не изменился — нужно бронировать доступное «окно» с определенной датой и временем.

Напомним, недавно также изменился процесс записи в визовые центры Польши — теперь для подачи документов всем белорусам старше 18 лет надо пройти онлайн-верификацию по личному идентификационному номеру в Межбанковской системе идентификации.

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