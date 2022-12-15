Залужный: С начала войны я уволил десять генералов, еще один застрелился 3 15.12.2022, 17:18

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Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ рассказал, кому из офицеров больше всего доверяет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что с начала войны России против Украины уволил десять генералов. Еще один, по словам Залжуного, застрелился.

«С начала войны я уволил десять из них (генералов — ред), потому что им было не до этого. Еще один застрелился», — сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ при этом подчеркнул, что доверяет своим генералам и отдельно выделил командующего сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского.

«Я доверяю Сырскому. Если он мне говорит, что ему нужна еще одна бригада, значит, ему действительно нужна еще одна бригада. Я, конечно, не думаю, что я самый умный здесь. Я должен слушать тех, кто находится на месте боевых действий. Потому что инициатива находится там», — отметил Залужный.

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