«Россия проиграет в войне, дальше ей будет только хуже» 15.12.2022, 17:45

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Прогноз британского адмирала.

Российская Федерация потерпела неудачу в войне против Украины и будет продолжать проигрывать во всех своих военных целях. Чем дальше, тем будет только хуже для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета начальников штабов Великобритании адмирала Тони Радакина, которого цитирует Financial Times.

По его словам, истощение боеприпасов у россиян уменьшает их способность проводить успешные наземные наступления.

- Россия проигрывает, свободный мир выиграет, а война в Украине станет лишь тяжелее для сил Москвы, поскольку им не хватает боеприпасов...РФ потерпела поражение и терпит поражение во всех своих военных целях, - заявил Радакин.

Он также отметил, что «в Москве голый шкаф», в то время как более 50 союзников поддерживают Киев средствами и вооружением со всей политической решительностью.

При этом британский адмирал подчеркнул, хорошей новостью является коллективный ответ Запада на российскую угрозу.

- Это принесло настоящую победу в нашей досягаемости и направило мощный сигнал другим авторитарным государствам. Плохая новость же заключается в том, что противостояние этим угрозам требует дополнительных инвестиций, - добавил Радакин.

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