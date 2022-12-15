Минский аэропорт засыпало снегом
- 15.12.2022, 18:14
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Снегоуборочная техника работает практически без остановки.
В районе Национального аэропорта Минск идет обильный снегопад, сообщила пресс-служба.
Снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе и перроне работает практически без остановки, проводится уборка снега для обеспечения постоянной эксплуатационной годности для выполнения полетов
На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются в соответствии с суточным планом полетов.
Пассажиров просят учитывать погодные условия и планировать поездку в аэропорт заранее, поскольку дорожное движение может быть затруднено.