Минский аэропорт засыпало снегом 15.12.2022, 18:14

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Фото: Charter97.org

Снегоуборочная техника работает практически без остановки.

В районе Национального аэропорта Минск идет обильный снегопад, сообщила пресс-служба.

Снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе и перроне работает практически без остановки, проводится уборка снега для обеспечения постоянной эксплуатационной годности для выполнения полетов

На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются в соответствии с суточным планом полетов.

Пассажиров просят учитывать погодные условия и планировать поездку в аэропорт заранее, поскольку дорожное движение может быть затруднено.

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