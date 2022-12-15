Ирина Полянина: В колонии у меня была остановка сердца 1 15.12.2022, 18:35

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Политзаключенная нуждается в помощи.

Политзаключенную Ирину Полянину осудили на два года колонии за то, что она оставила комментарии под фотографией силовика. Пока Ирина была в тюрьме, неравнодушные белорусы помогали ее старенькой матери. Адвокаты, коммуналка, частный дом и хозяйство легли на плечи 80-летней женщины. Несколько дней назад, Ирина вышла на свободу.

Вот, что она рассказала проекту «Палітвязынка»:

— Маме было очень тяжело. В колонии у меня была остановка сердца. Когда я пришла в себя, очень переживала, чтобы только мама не узнала. Но, спрятаться не получилось. Сейчас, видя, в каком я состоянии вернулась, ей очень больно. Стараюсь не жаловаться ей, чтобы не расстраивать лишний раз. Я просила начальство колонии выдать мне выписку из медицинской книги в полном объеме, для дальнейшего обследования и лечения уже дома.

Я написала заявление на имя начальника колонии. Пока что никто и ничего мне не выдал. Мама не выходит на улицу (болезнь суставов ног), поэтому следовать за квартирой было некому. Когда я приехала домой, обнаружила, что квартира взломана. Но от чего хочется плакать — в квартире разбили унитаз. Дверь входная ведет на улицу, я не могу закрыть ее и закрыться.

Сейчас Ирине нужна помощь с квартирой, работой и восстановлением здоровья. Если вы готовы помочь женщин — напишите проекту «Палітвязынка».

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