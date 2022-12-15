Лукашенко уволил ряд судей
- 15.12.2022, 19:18
Диктатор назначил новых первых замов в суды Минской, Могилевской и Гродненской областей.
Лукашенко 15 декабря подписал указ № 427 «О назначении и освобождении судей», сообщает пресс-служба.
Указом назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси и городе Минске.
Лукашенко в том числе назначил Валерия Тимофеевича первым заместителем председателя Гродненского областного суда, Валентина Вердыша — первым заместителем председателя Минского областного суда, Сергея Конева — первым заместителем председателя Могилевского областного суда.
Лукашенко также подписал указ № 428 «О присвоении квалификационных классов судьям».