Лукашенко уволил ряд судей 15.12.2022, 19:18

Диктатор назначил новых первых замов в суды Минской, Могилевской и Гродненской областей.

Лукашенко 15 декабря подписал указ № 427 «О назначении и освобождении судей», сообщает пресс-служба.

Указом назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси и городе Минске.

Лукашенко в том числе назначил Валерия Тимофеевича первым заместителем председателя Гродненского областного суда, Валентина Вердыша — первым заместителем председателя Минского областного суда, Сергея Конева — первым заместителем председателя Могилевского областного суда.

Лукашенко также подписал указ № 428 «О присвоении квалификационных классов судьям».

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