Названы опции в авто, от которых зимой больше вреда, чем пользы 3 15.12.2022, 19:25

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В условиях зимней непогоды такими функциями автомобиля лучше не пользоваться.

Мировые автопроизводители прилагают массу усилий, комплектуя свои модели машин различными вспомогательными функциями. Только при этом суровый белорусский климат, понятно, не учитывается, а поэтому ряд опций у автомобиля становится зимой бесполезным.

Так, в условиях зимы в нашей стране омыватель фар превращается в бесполезный и ненужный аксессуар, который часто даже вредит автомобилю, пишет издание «За рулем». На фары зимой налипает не пыль, а взвесь из воды, соли и различных химических реагентов. И поэтому смыть твердую корку, которая появляется на фарах, невозможно, а при каждом новом срабатывании омывателя жидкость делает разводы, которые будут преломлять и без того тусклый поток света.

Экологичный режим, который имеется на многих современных авто, зимой лучше не задействовать: при движении в снежной каше мотор будет испытывать нехватку момента и на колесах не будет достаточной тяги, чтобы стабилизировать транспортное средство при встрече со снежными наносами.

При этом автоматический подруливатель зимой бесполезен и даже вреден, отмечают эксперты, его лучше вообще отключить. Камера считывает дорожную разметку и старается удерживать машину в рамках обозначенного ей коридора. Активированная камера может принять за разметку дороги снежный накат либо следы другой машины, и тогда подруливатель вмешивается в управление ТС и старается скорректировать траекторию движения автомобиля.

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