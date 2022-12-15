США ввели санкции против российского миллиардера Потанина 2 15.12.2022, 19:50

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Владимир Потанин

Под санкции также попали вице-премьер Белоусов и 29 российских губернаторов.

Минфин США в четверг объявил о расширении санкционных списков российских физических и юридических лиц.

Отныне под санкциями — ключевой акционер «Норникеля» и второй богатейший человек России Владимир Потанин, следует из релиза Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Потанин, состояние которого Forbes оценивает в 17,2 млрд долларов, попал под санкции вместе с женой Екатериной, двумя детьми (Иваном и Анастасией), а также холдинговой компанией «Интеррос», через которую миллиардер контролирует ключевые активы. Санкции вводятся в отношении Росбанка, который Потанин приобрел в 2022 году у французской группы Societe Generale. При этом непосредственно «Норникеля» - крупнейшего в мире производителя никеля и палладия — ограничительные меры не коснулись.

Санкции, включающие заморозку активов и запрет на выдачу виз, вводятся также в отношении первого вице-премьера РФ, в прошлом помощника президента по экономике Андрея Белоусова, главы РЖД Олега Белозерова и 29 российских губернаторов. В их числе — Роман Старовойт (Курская область), Александр Богомаз (Брянская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Александр Усс (Красноярский край), Андрей Воробьев (Московская область), Антон Алиханов (Калиниградская область).

Кроме того, в «черные списки» внесены 17 дочерних структур банка ВТБ, который с первых недель войны находится под блокирующими санкциями США, а также отключен от международной платежной системы SWIFT.

«Накладывая дополнительные санкции на крупные российские банки, мы продолжаем усиливать изоляцию России от мировых рынков», - заявил, комментируя пополнение санкционных списков, замглавы Минфина США Брайан Нельсон. Он добавил, что решения приняты США в координации с зарубежными партнерами и «еще больше ударят по способности режима Путина финансировать чудовищную войну против Украины».

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