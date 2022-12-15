Путин исключил из совета фонда помощи больным детям Хаматову и Раппопорт 1 15.12.2022, 20:02

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Чулпан Хаматова

Их место заняли омбудсмен, хоккеист и белорусский космонавт.

В России из попечительского совета фонда помощи больным детям «Круг добра» исключили Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт — ранее обе актрисы высказались против российского вторжения в Украину. Вместо них в совет вошли белорусский космонавт Олег Новицкий и президент хоккейной федерации Владислав Третьяк, следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа.

Как сказано в документе, из состава попечительского совета российского фонда «Круг добра» исключены четыре человека — актрисы Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт, врач Лариса Фечина и директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Вместо них туда вошли детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт родом из Беларуси Олег Новицкий и президент Федерации хоккея Владислав Третьяк.

«Круг добра» — внебюджетный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями, созданный в России в 2021 годе по инициативе Путина. В частности, он помогает закупать дорогостоящие препараты, которые не зарегистрированы в РФ.

Чулпан Хаматова стала одним из первых членов его попечительского совета. В конце февраля она, Ксения Раппопорт и другие общественные деятели (всего более 80 человек) подписали обращение к Путину с призывом остановить вторжение в Украину. В конце марта Хаматова уехала в Латвию.

В свою очередь назначенный в попечительский совет фонда Владислав Третьяк возмущался введением санкций против российских спортсменов из-за агрессии РФ в отношении Украины.

Космонавт Олег Новицкий, уроженец Беларуси, поддержал войну и даже приезжал на позиции российских войск в Харьковской области. Он также выражал симпатию Александру Лукашенко и заявлял, что тот «многое сделал для Беларуси».

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